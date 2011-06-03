Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı vurdular!

T24





Devlet Başkanı yaralandı



SALİH HALKIN ÖNÜNE ÇIKIŞINI ERTELEDİ



Salih sesli mesaj yayımladı



El Arabiya: Salih hastanede tedavi görüyor



Aşiret liderlerinin de evi bombalandı



Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in hayatta olduğunu ve kısa süre içinde ulusa sesleneceğini bildiren bir hükümet yetkilisi, Salih'in devlet başkanlığı sarayına yapılan saldırıda hafif yaralandığını kaydetti.Enformasyon bakan yardımcısı Ebu El Cenadi, "devlet başkanı iyi, bir saat içinde halka seslenecek" dedi. Ancak bu açıklamanın üzerinden saatler geçmesine karşın Salih'in açıklaması yayınlanmadı ve yetkiliker akşam saatlerinde son açıklamyı yaptı.Yemen Enformasyon Bakanı Yardımcısı, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yaralarının kısa sürede iyileşmesini beklediklerini söyledi. Bakan Yardımcısı Abdu El Cenadi, Salih'in sağlığını etkileyen bir durum olmadığını belirtti.El Cenadi, yaralandığının bildirilmesinden sonra halka hitap edeceği açıklanan Salih'in, yüzündeki çizikler nedeniyle konuşmasını ertelediğini kaydetti. Bakan Yardımcısı, Salih'in tedavisi biter bitmez en kısa sürede basının önüne çıkacağını söyledi.Cenadi, saldırıda diğer yetkililerden de hafif yaralananlar olduğunu açıklarken, bir başka hükümet yetkilisi yaralanan başbakan yardımcısının durumunun ağır olduğunu söyledi. Aynı yetkili Salih ve başbakan yardımcısından başka Başbakan Ali Muhammer Mücaver, meclis başkanı ile bir devlet başkanı yardımcısının da yaralandığını kaydetti.Güvenlik kuvvetleriyle muhalif aşiret güçleri arasındaki sokak çatışmaları sırasında vurulduğu haber verilen devlet başkanlığı sarayı, bazı kaynaklara göre havan topu mermisiyle bazı kaynaklara göre de roketle vuruldu.Bir yetkili, bir roketin devlet başkanlığı sarayı içindeki camiye, içeride yetkililer bulunduğu sırada isabet ettiğini anlattı.Yemen'deki muhalefetin kontrolündeki bir televizyon kanalı, Salih'in saldırıda öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu arada, başkent Sana'nın güneyinde devlet başkanlığı sarayının bulunduğu bölgeden yoğun top atışı sesleri geldiği belirtildi.Yemen'de aşiret üyelerinin Devlet Başkanlığı sarayına saldırısının ardından, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin aşiret liderlerinin evlerini bombaladığı bildirildi.Güvenlik kaynakları Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, saraya saldırının ardından aşiret liderlerinin evlerinin bombardımana tutulduğunu belirtti.Saldırıda yaralanan Salih, Yemen televizyonunda yayımlanan kısa sesli mesajında, saldırının "yasa dışı çeteler" tarafından düzenlendiğini söyleyerek, ordudan bu çetelere karşı savaşmasını istedi.El Arabiya televizyonu, Devlet Başkanlığı Sarayının içindeki camiye saldırıda yaralandığı bildirilen Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in askeri hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.Televizyon, haberini iktidar partisinden bir yetkiliye dayandırdı.Yine El Arabiya televizyonu, hükümetin, Salih'in de yaralandığının bildirildiği saldırıdan Sadık El Ahmar'ın lideri olduğu aşiret grubunu sorumlu tuttuğunu duyurdu.Yemen'de aşiret üyelerinin Devlet Başkanlığı sarayına saldırısının ardından, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin aşiret liderlerinin evlerini bombaladığı bildirildi.Güvenlik kaynakları Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, saraya saldırının ardından aşiret liderlerinin evlerinin bombardımana tutulduğunu belirtti.Bu arada El Arabiya televizyonu, hükümetin, Salih'in de yaralandığının bildirildiği saldırıdan Sadık El Ahmar'ın lideri olduğu aşiret grubunu sorumlu tuttuğunu duyurdu.



Aşiret lideri El Ahmar: Biz yapmadık



Yemen'in en büyük aşireti Haşid'in lideri Sadık El Ahmar, Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıyla bağlantıları bulunduğu yolundaki iddiayı reddetti. El Ahmar, saldırıdan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i sorumlu tutarak, bunun, başkent Sana'daki sokak çatışmalarının tırmandırılmasını meşrulaştırılmaya yardımcı olmak için yapıldığını söyledi.



Devlet Başkanlığı Sarayı'na düzenlenen saldırıda 4 muhafız ölmüş, Salih, Başbakan ve Meclis Başkanının da aralarında bulunduğu yetkililer yaralanmıştı.





ABD'den Yemen'e itidal çağrısı



ABD yönetimi, çatışmaların şiddetlendiği ve devlet başkanlığı sarayının vurulduğu Yemen'de itidal çağrısında bulundu.



Ulusal güvenlik konseyi sözcüsü Tommy Vietor yaptığı açıklamada, ABD'nin, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yaralandığına ilişkin haberleri takip ettiğini, ancak bu haberleri doğrulayamadığını bildirdi.



Vietor, ABD'nin Yemen'de tırmanan şiddetten "derin kaygı" duyduğunu belirterek, bu ülkedeki anlaşmazlığın sadece görüşmeler yoluyla çözülebileceğini kaydetti.





