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Dünya

Yemen’de ateşkes ilan edildi!

Bir haftadır başkentte çatışan aşiret ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildi.

27 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bir haftadır başkentte çatışan aşiret ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edildi. 

Yemen'in başkenti Sana'da hafta başından bu yana çatışan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerle aşiret üyeleri ateşkes ilan etti.  

Aşiretlerin lideri Sadık El Ahmar, taraflar arasında ateşkes yapıldığını ve arabuluculuk devresinde olduklarını belirtti. El Ahmar, ancak Salih'in çatışmalara dönmesi halinde buna hazır.

Bölge sakinleri, yer yer çatışmaların devam ettiğini ancak çatışmaların önceki günlerdeki gibi şiddetli olmadığını ifade etti. 

Devlet Başkanı Salih'in uzlaşma anlaşmasını imzalamamasının ardından hafta başında başlayan çatışmalarda 100 dolayında kişi yaşamını yitirmişti. 


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