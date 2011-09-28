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Dünya

Yemen'de aşiret üyeleri savaş uçağını düşürdü SANA (A.A) 

28 Eylül 2011 18:31

-Yemen'de aşiret üyeleri savaş uçağını düşürdü SANA (A.A) - 28.09.2011 - Yemen'in başkenti Sana'nın kuzeyinde aşiret üyelerinin bir savaş uçağını düşürdüğü ve uçağın pilotunu ele geçirdiği bildirildi. Bir aşiret kaynağı, Yemen hava kuvvetlerinin muhalif yanlısı silahlı aşiret üyelerine karşı saldırı düzenlediği bölgede bir uçağın düşürüldüğünü belirtti. Aşiret kaynağı, uçağın dağlık Naham bölgesinde uçaksavarlarla vurulduğunu, enkazdan çıkmaya çalışan pilotun gözaltına alındığını ifade etti. Bir askeri yetkili ise Rus yapımı Suhoi tipi savaş uçağının rutin misyonu sırasında vurulduğunu söyledi. Bu arada başkentte on binlerce kişi, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in tedavi gördüğü Suudi Arabistan'dan dönmesini protesto etti. Protestocular Salih'in ülkeye dönmesinden sonra ülkenin yeniden çıkmaza gireceğinden korkuyor. Pek çok Yemenli, Haziran'da Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra Suudi Arabistan'a tedaviye giden Salih'in ülkeye geri dönmeyeceğini düşünüyordu.

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