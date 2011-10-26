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Dünya

Yemen'de akan kan durmuyor: 20 ölü SANA (A.A)

26 Ekim 2011 19:49

-Yemen'de akan kan durmuyor: 20 ölü SANA (A.A) - 26.10.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, ABD Büyükelçisini çağırarak, iktidarı bırakmak için bir anlaşma imzalayacağını açıklaması ve dün hükümet ile muhalifler arasındaki ateşkes kararı, çatışmaları engellemiyor. Dün gece ve bugün çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti. Başta Sana ve Taiz kentinde güvenlik güçleri, protestocular ve muhalif aşiret üyelerinin karıştığı çatışmalar devam ediyor. Muhalifler, Salih'in benzer açıklamaları daha önce de yaptığını ve verdiği sözden defalarca caydığını belirtiyor. 9 aydır devam eden siyasi krizin masa başında çözümünün artık çok zor olduğu ifade ediliyor. Yemen'de Salih'in iktidarı bırakmasını talep eden muhalefet, 9 aydır gösterilerine devam ediyor. Yemen'in ABD destekli Arap komşuları Salih'e görevi bırakması karşılığında kendisine dokunulmayacağını garanti eden bir teklif sunmuştu. Bu teklif, daha önce ABD'nin El Kaide'ye karşı müttefik olarak gördüğü Salih konusundaki tavır değişikliğinin işareti oldu. Salih, defalarca bu teklife imza atacağını belirtmesine rağmen son anda vazgeçmişti.

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