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Dünya

YEMEN'DE 57 EL KAİDE MİLİTANI HAPİSTEN KAÇTI SANA (A.A)

22 Haziran 2011 20:39

-YEMEN'DE 57 EL KAİDE MİLİTANI HAPİSTEN KAÇTI SANA (A.A) - 22.06.2011 - Yemen'in güneyinde 57 El Kaide militanının hapisten kaçtığı bildirildi. Yetkililer, Hadramut vilayetinin Mukalla cezaevindeki El Kaide militanlarının dikkatlice tasarladıkları bir planla önce gardiyanlara saldırarak silahlarını ele geçirdiğini, daha sonra da kazdıkları tünelden kaçtıklarını söyledi. Yetkililer, silahlı bir grubun gardiyanların dikkatini dağıtmak için cezaevi dışından ateş açtığını, saldırıda bir gardiyanın öldüğünü, birinin ise yaralandığını ifade etti. Cezaevinden 57'si El Kaide militanı 62 mahkumun kaçtığını açıklayan yetkililer, kaçan gruptan bazılarının son iki yıldır güvenlik güçlerine çeşitli saldırılar düzenleyen yerel Hadramut hücresinin üyeleri olduğunu kaydetti. Hücre lideri Hamza El Keheti'nin de kaçanlar arasında olduğu belirtiliyor. Yemen'in başkenti Sana'da 2006 yılında, daha sonra Yemen El Kaide'sinin lideri olan Nasır El Vahişi'nin de aralarında olduğu 23 El Kaide militanı hapisten kaçmıştı.

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