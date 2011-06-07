-YEMEN'DE 19 KİŞİ ÖLDÜ SANA (A.A) - 07.06.2011 - Yemen'de, iki yerde görülen çatışma ve top ateşinde 3'ü çocuk 19 kişi öldü. Yetkililer, dün gece Abyan bölgesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin bir mevziye saldırdığını, 9 askerin ve 6 saldırganın öldüğünü kaydetti. Yemen'in ikinci büyük kenti Taiz'de ise silahlı kişilerle askerler arasında devlet başkanlığı sarayı yakınında çatışma çıktığı belirtildi. Bir tanktan fırlatılan top mermisinin yerleşim bölgesine düştüğü ve 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaydedildi. Taiz'in aşiret lideri Şeyh Hamud Said El Mahlefi devlet başkanlığı sarayı yakınında askerlerle çıkan çatışmadan sonra silahlı muhaliflerin ülkenin ikinci büyük kenti Taiz'in kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. Taiz son günlerde güvenlik güçleri ve Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in koltuğunu bırakması için gösteri düzenleyenleri koruduklarını söyleyen silahlı muhalifler arasında çatışmalara sahne oluyor. -GÖSTERİCİLERİN KUTLAMASI DEVAM EDİYOR- Başkent Sana'daki göstericiler, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in "ülkeden ayrılışını" kutlamaya devam ediyor. Başkentte aylardır süren gösterilerin merkezi konumundaki Sana Devlet Üniversitesinin önünde bulunan Devrim Meydanı'nda bugün de sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar yerel müzik ve danslarla şölene dönüşüyor. Erkeklerin sürekli üzerinde taşıdıkları "cembiye" denilen kamalar ve muhalif askerlerin uzun namlulu silahlarıyla yaptıkları danslar, saatlerce sürüyor. Göstericiler, geçen hafta Devlet Başkanlığı Sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan Salih'in tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesini yönetimi devirme çabalarında "zafer" olarak nitelendiriyor. Kutlamalarda sık sık Salih karşıtı sloganlar atılırken, pankartlar ve bayraklar üniversite meydanını ve meydana açılan yolları süslüyor. Geçen haftaki sokak çatışmalarında hayatını kaybedenlerin meydana asılan dev fotoğrafları da dikkati çekiyor. Bu arada, Salih'in ülkeden ayrılmasından bu yana Yemen'de çatışmalar durma noktasına geldi. Başkentin sokaklarındaki kontrol noktalarının azaldığı gözlenirken, kente giriş ve çıkışların kısmen de olsa rahatladığı ifade ediliyor. -YEMEN SINIRINDA 3 SUUDİ MUHAFIZ ÖLDÜRÜLDÜ- Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında görev yapan 3 muhafızın öldürüldüğü bildirildi. Muhafızların Yemen'e geçmek isteyen bir kişi tarafından öldürüldüğü belirtildi. -SALİH'E ULUSLARARASI BASKILAR ARTIYOR- Öte yandan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da tedavisi devam eden Salih'e istifa etmesi yönünde baskılar artıyor. Yemen medyası, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un bir kez daha Salih'e istifa etmesi çağrısında bulunduğuna işaret etti. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherina Ashton'un da Salih'ten, "ülkesinin önünü kesmemesini ve halkının çıkarına hizmet etmesini" istediği belirtildi. Suudi yetkililerin de görevi bırakması için Salih'i ikna çabalarını sürdürdüğü belirtiliyor. -İNGİLTERE YEMEN'DEKİ VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN TETİKTE İngiltere'nin Yemen'deki vatandaşlarının olası tahliyesi için bu ülkenin kıyılarında bir gemisini beklettiği bildirildi. Bu geminin yanı sıra, İngiltere'nin bölgede başka gemiler de bulundurduğunu aktaran BBC, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Yemen'deki durumundan duyduğu endişeyi anımsattı.