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Politika

Yemen Türküsü'ne Erdoğan ayarı: 'Doğrusu huş'tur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda 'Yemen Türküsü'ne eşlik etti

31 Ağustos 2014 02:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resepsiyonda "Yemen Türküsü"nü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda çalınan meşhur "Yemen Türküsü"nün nakarat kısmına eşlik etti. Ardından bazı davetlilerin Erdoğan'ı alkışladığı görüldü.

Erdoğan, genellikle yanlış olarak okunan 'Burası muş'tur olarak bilinen sözlerin doğrusunun 'Huş' olduğunu belirtti.

Resepsiyonda yurdun 7 bölgesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara'da ikametgahının bulunduğu mahallelerin muhtarlarının da davetliler arasında yer alması dikkati çekti.

 

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