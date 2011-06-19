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Dünya

YEMEN SOSYAL PATLAMANIN EŞİĞİNDE  SANA (A.A)

19 Haziran 2011 15:20

-YEMEN SOSYAL PATLAMANIN EŞİĞİNDE  SANA (A.A) - 19.06.2011 - Yemen'de aylardır devam eden ve Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in uğradığı saldırıda aldığı yaralardan dolayı tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesiyle yeni bir aşamaya giren siyasi krizin yol açtığı ekonomik sorunlar ülkeyi sosyal patlamanın eşiğine getirdi. Gıda fiyatlarının artması ve akaryakıt kıtlığı vatandaşların yaşamını giderek zorlaştırırken, kamu çalışanlarının maaş alamaması ve devlet kurumlarının işleyemez hale gelmesi, gerginliği iyice artırıyor. Enerji açığı, devalüasyon ve kara borsacılık gibi kronik sorunlar, halk ayaklanmasının başladığı Ocak ayından bu yana giderek ağırlaştı. Yüzde 40'ı günlük 2 dolara geçindiği halk, son aylarda iyice yoksulluğun pençesine düştü. Akaryakıt kıtlığı, elektrik ve su kesintilerini de beraberinde getirirken, ekmek fırınları dahi çalışamaz hale geldi.  Başkent Sana ve diğer birçok kentte benzin istasyonları önünde oluşan kilometrelerce uzunluktaki kuyruklarda sık sık kavga ve gerginlikler yaşanıyor ve güvenlik güçleri yer yer müdahale etmek zorunda kalıyor.  Bu kuyrukların birinde sıra bekleyen bir kişi, 24 saat bekledikten sonra deposunu doldurabildiğini söyledi. Başkentin en merkezi caddelerinden olan Sittin'de oluşan kuyruk trafiğin kilitlenmesi başta olmak üzere çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor.  Temizlik hizmetlerinin durma noktasına geldiği Sana'da caddeler çöp kümeleriyle doldu. Sokaklarda kötü kokular insan sağlığını tehdit ediyor. -ASKERİ KONTROL ÇİLESİ- Yemen'de siyasi belirsizlikte birlikte bir otorite boşluğu yaşanıyor. Salih'in Suudi Arabistan'a gitmesinden sonra ordunun başında oğlu Ahmed ve değişik birliklerin başında yeğenleri bulunuyor. Salih'e bağlılığıyla bilinen Cumhuriyet Muhafızları ülke genelinde etkisini devam ettirirken, şehirler arası karayollarında ve şehir içlerinde kontroller, çatışmaya zemin hazırlaması sebebiyle büyük eleştiri topluyor.  Başkent Sana'nın birçok caddesinde oluşturulan kontrol noktaları trafik keşmekeşinin yanı sıra kontrolü sağlayanlara yönelik saldırılara da neden oluyor. Bir kontrol noktasında ''Dur'' ihtarına uymayan bir araç askerlerce yaylım ateşine tutulurken, bir başka noktada askeri araca saldırı düzenlenmişti. Güvenlik güçleri ile Ahmar kabilesi arasında başlayan sokak çatışmaları Başkanlık Sarayına yapılan saldırıyla sonlanırken, birçok hükümet yetkilisinin Salih'in döneceği ihtimalini seslendirmeleri aşiretleri yeni saldırılar için hazırlık yapmaya itiyor.özellikle başkent Sana'da Ahmar kabilesinin kontrolünde olan Hasaba mahallesinde silahlı aşiret üyelerince yeni siperlerin açıldığı gözlenirken, çevre illerden gelen 7 bin kadar aşiret üyesinin Salih'in olası dönüşü için bu mahallede konuşlandığı biliniyor.  Kontrolden çıktığı ve El Kaide'nin yönetimine geçtiği iddia edilen ülkenin güney bölgelerinde de insanlık dramı, otorite boşluğu ve açlık yaşandığı haberleri geliyor.

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