-Yemen meclis başkanı hayatını kaybetti ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Yemen'de haziranda devlet başkanlığı sarayına düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ile birlikte yaralanan Parlamento Başkanı Abdülaziz Abdülgani hayatını kaybetti. El Arabiya'nın haberine göre, Salih'in tedavi gördüğü Riyad'da bulunan bir hükümet yetkilisi, parlamentonun üst kanadının başkanı Abdülgani'nin aldığı yaralar yüzünden dün öldüğünü belirtti. Eski Başbakan ve Devlet Başkanı Vekili olan Abdülgani'nin yarın Yemen'in başkenti Sana'da defnedileceği kaydedildi. Öte yandan Yemen Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Muhammed El Ansi, haziran ayının başında düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yapılan soruşturmanın yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti. El Ansi, saldırıyı kışkırtanların, saldırının planlayıcılarının ve faillerinin açıklanacağını söyledi.