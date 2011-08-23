T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yemen meclis başkanı hayatını kaybetti ANKARA (A.A) 

23 Ağustos 2011 12:40

-Yemen meclis başkanı hayatını kaybetti ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Yemen'de haziranda devlet başkanlığı sarayına düzenlenen saldırıda Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih ile birlikte yaralanan Parlamento Başkanı Abdülaziz Abdülgani hayatını kaybetti. El Arabiya'nın haberine göre, Salih'in tedavi gördüğü Riyad'da bulunan bir hükümet yetkilisi, parlamentonun üst kanadının başkanı Abdülgani'nin aldığı yaralar yüzünden dün öldüğünü belirtti. Eski Başbakan ve Devlet Başkanı Vekili olan Abdülgani'nin yarın Yemen'in başkenti Sana'da defnedileceği kaydedildi. Öte yandan Yemen Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Muhammed El Ansi, haziran ayının başında düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yapılan soruşturmanın yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti. El Ansi, saldırıyı kışkırtanların, saldırının planlayıcılarının ve faillerinin açıklanacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24