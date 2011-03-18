-YEMEN İÇİŞLERİ BAKANI: ÖLÜ SAYISI 25 SANA (A.A) - 18.03.2011 - Yemen İçişleri Bakanı Muttahar El Masri, ülkede güvenlik güçlerinin göstericilere açtığı ateşte ölenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı. El Masri, yönetim karşıtı göstericilere açılan ateşte 25 kişinin vurularak öldüğünü belirterek, ülkede durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi için sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin hala değerlendirildiğini söyledi. Hastane kaynakları, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevden ayrılmasını isteyen göstericilere açılan ateşte 41 kişinin öldüğünü belirtmişti.