-YEMEN DEVLET BAŞKANI SUUDİ ARABİSTAN'DA RİYAD (A.A) - 05.06.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, tedavi amacıyla Suudi Arabistan'a geldi. Yemen'in başkenti Sana'da çarşamba günü başlayan ve cuma günü zirveye çıkan çatışmalarda bir roketin Başkanlık Sarayı'nın camisine isabet etmesi sonucu Devlet Başkanı Salih yaralanmıştı. Suudi Arabistan'a ait bir tıbbi nakil uçağıyla Riyad'a gelen Salih'i burada üst düzey Suudi yetkililer karşıladı. Bir Suudi kaynak, uçaktan yürüyerek çıkan Salih'in boyun, baş ve yüzünün yaralı olduğunun dikkati çektiğini belirtti. Kral Halid Hava Üssü'ne inen Salih, buradan askeri hastaneye nakledildi. Salih'in uçağına, içinde yaklaşık 35 kişinin olduğu bir Yemen uçağının eşlik ettiği kaydedildi. Üçüncü bir uçağın da Yemen'den Riyad'a geleceği belirtildi. Yemenli bir yetkili de Salih'in ailesinin büyük bir kısmının da kendisi ile birlikte Suudi Arabistan'a gittiğini belirtti. Salih'in ülkeden ayrılması birçok üst düzey yetkiliden bile gizlendi, birçoğu Salih'in gittiğini ayrılmasından sonra öğrendi. Ülkesini 33 yıldır yöneten Salih'in ayrılması, Yemen'de siyasal bir vakumun, iktidar boşluğunun ve karmaşasının ortaya çıkmasına yol açabilecek. Anayasa gereği Salih'in yetkilerini, yokluğu durumunda vekaleten Devlet Başkan Yardımcısı üstleniyor. Salih'in ayrılması durumunda, Devlet Başkan Yardımcısı Abdrabbu Mansur Hadi'nin vekalet edeceği açıklanmıştı. El Cezire televizyonuna göre Hadi, aynı zamanda ordunun da başkomutanlığını üstleniyor. -ABD HADİ İLE TEMAS KURDU- Öte yandan ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama yönetiminin, Hadi ile temasta olduğu belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, Obama'nın terörizmle mücadeleyle ilgili danışmanı John Brennan'ın, Hadi ile bir görüşme yaptığını, görüşmede ülkedeki durumun değerlendirildiğini söyledi. Brennan geçen hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş, görüşmelerinde, Obama'nın, El Kaide terör örgütü tarafından Yemen'in üs olarak kullanılmasından kaygı duyduğunu belirtmişti.