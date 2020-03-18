Yemen'de iç savaşta taraflar en az 120 defa hastane ve doktorları hedef aldı

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Yeni bir rapor, Yemen'deki iç savaş boyunca hastaneler ve doktorların en az 120 kez taraflar tarafından hedef alındığını tespit etti.

İnsan Hakları Hekimleri (Physicians for Human Rights-PHR) ve Yemenli insan hakları grubu Mwatana tarafından hazırlanan rapora göre Mart 2015 ile Aralık 2018 arasında Yemen'in 22 yönetim bölgesinin 20'sinde en az 120 kez sağlık çalışanları hedef alındı.

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki durumu, "Dünyadaki en kötü insani kriz" olarak nitelendiriyor. The Guardian'ın aktardığına göre Yemen'in sağlık sisteminin çökmesi, ülkenin bu noktaya gelmesinde önemli bir rol oynadı. Yemen olası bir Koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayken, hastalığın yayılmasını önleyebilecek bir sağlık sistemi bulunmaması büyük endişe yaratıyor.

Mwatama'nın yöneticilerinden Osama Alfaki, raporun Yemen'de uluslararası hukuk nasıl ihlal edildiğini gösterdiğini söyledi.