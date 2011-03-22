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Dünya

YEMEN BAŞKANI BIRAKMAYA HAZIR  SANA (A.A)

22 Mart 2011 13:55

-YEMEN BAŞKANI BIRAKMAYA HAZIR  SANA (A.A) - 22.03.2011 - Yemen devlet başkanlığı sözcüsü, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in yıl sonuna kadar görevi bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Sözcünün açıklamasına göre, Salih iktidarı orduya devretmeme taahhüdünde de bulundu. Yemen'de 32 yıllık Salih iktidarına karşı düzenlenen gösterilerde en son geçen cuma günü Sana'da keskin nişancıların açtığı ateşte 52 muhalif öldürülmüş, ardından aralarından generallerin de bulunduğu bazı subaylar ile büyükelçiler ve bazı kabileler Salih'ten desteğini çekmişti.

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