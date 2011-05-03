T24 LogoT24 Logo
Gündem

YEMEKTEN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ ÖLDÜ MUĞLA (A.A)

03 Mayıs 2011 19:27

-YEMEKTEN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ ÖLDÜ MUĞLA (A.A) - 03.05.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 1'i yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan'dan Bodrum'daki bir otele staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 17 yaşındaki Mehmet İhsan Soysal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  Hastanede yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatı ile kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acil serviste gözetim altında tutulan 10 öğrencinin ise tedavisi sürüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24