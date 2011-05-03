-YEMEKTEN ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ ÖLDÜ MUĞLA (A.A) - 03.05.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinden Muğla'nın Bodrum ilçesine staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 1'i yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ceyhan'dan Bodrum'daki bir otele staj amacıyla gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 17 yaşındaki Mehmet İhsan Soysal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastanede yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının talimatı ile kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Acil serviste gözetim altında tutulan 10 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.