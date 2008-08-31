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Sağlık

Yemekte konuşanlar gaz sorunu yaşıyor

Yemeği hızlı yemek ve yemek sırasında çok konuşmak, daha fazla hava yutulmasına yol açarak gaz sorunu yaratıyor.

31 Ağustos 2008 03:00

Uzmanlar çoğunlukla korunması ve çözümü çok zor olmayan bir sorun olan mide bağırsak gazının, herkesin her zaman yaşadığı ve toplumda en sık rastlanan şikâyetlerden biri olduğunu belirtti.

“Yemeği acele ve hızlı yemek, yemek sırasında çok konuşmak, daha fazla hava yutulmasına yol açar. Bu da kişide gaz sorununa neden olur” diyen uzmanlar, kullanılan bir ilacın yan etkisi, stres, üzüntü gibi birçok nedeni de olabilen gaz sorunu yaşayanların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması gerektiğini vurguladı.

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