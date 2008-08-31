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Sağlık

Yemekte çay içmek damarları koruyor

Sİyah çayda bulunan antoksidanlar, yağlı yiyeckelerin vücutta ürettiği zararlı molekülleri etkisiz hâle getiriyor.

31 Ağustos 2008 03:00

Tokyo Medical Üniversitesi’nin araştırmasına göre, siyah çayda bulunan antioksidanlar, yağlı yiyeceklerin vücutta ürettiği zararlı molekülleri (serbest radikaller) etkisiz hâle getiriyor.

Zararlı moleküller damarların sertleşmesine ve daralmasına yol açarken, çayda bulunan antioksidanlar damarları rahatlatarak kan dolaşımını kolaylaştırıyor. Uzmanlar, araştırma için gönüllülerden yağlı bir akşam yemeğiyle beslenmelerini isteyerek, çeşitli testler yürüttü.

Deney sonuçları, yemek sırasında çay içenlerin kollarındaki kan dolaşımının su içenlere oranla daha güçlü olduğunu ve vücutlarındaki antioksidan oranını daha yüksek olduğunu gösterdi.

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