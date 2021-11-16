Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevini bırakan Nevzat Aydın'ın Sarııyer Spor Kulübü'ne başkan olacağı iddia edildi

Yemeksepeti CEO'luğundan geçtiğimiz günlerde ayrılan, Nevzat Aydın'ın İstanbul'un köklü kulübü Sarıyer'e başkan olma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevini bıraktığını açıklayan ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın'ın yeni projesi belli oldu.

Trabzonspor 'un eski asbaşkanı Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olabilir. Ajansspor'un haberine göre; Aydın, Sarıyer Kulübü'nü şirketleştirme için çalışmalara başladı ve geçmişe dönük dosyaları inceledi.

Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne başkan olması bekleniyor. Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek."