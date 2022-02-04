Yemeksepeti motokuryeleri: Onlar açıklama yapmadan biz meydanlardan evlerimize çekilmeyeceğiz

Yemeksepeti’nde çalışan motokuryeler yüzde 17'lik zamma karşı eylemlerini sürdürüyor. Motosikletli Kuryeler Federasyon Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, "İstanbul'daki görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamıyor. Bizim kurye kardeşlerimiz yöneticilerle görüşüyorlar ama bir sonuç yok. Olacağını da zannetmiyorum. Direncimizi sürdüreceğiz" dedi. Yemeksepeti'nde çalışan bir motokurye ise "Buradaki politikaları, yıldırma politikası. 'Biz sizi çıkartmıyoruz, siz kendiniz çıkın' demeye getiriyorlar. Eninde sonunda bir açıklama yapacaklar. Onlar açıklama yapmadan biz meydanlardan evlerimize çekilmeyeceğiz" diye konuştu.

Yemetsepeti’nde çalışan motokuryeler, aylık ücretlerinin net 5 bin 500 TL’ye çıkartılması için dört gündür eylem yapıyor. Taleplerini bugün Ankara Ulus Meydanı’nda yaptıkları kitlesel basın açıklamasıyla bir kez daha dile getiren motokuryeler, eylemlerin dördüncü gününde olmalarına rağmen şirketin bir açıklama yapmamasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Direncimizi sürdüreceğiz"

Motosikletli Kuryeler Federasyon Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, İstanbul'da şirket yetkilileri ile motokuryeler arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yavuz, şirketin, çalışanlarına vermediği ücretleri esnaf kurye modeli için ortaklık yapacağı şirketlere aktaracağını savundu. Yavuz, "İstanbul'daki görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamıyor. Bizim kurye kardeşlerimiz yöneticilerle görüşüyorlar ama bir sonuç yok. Olacağını da zannetmiyorum. Direncimizi sürdüreceğiz. Esnaf kurye modeli için baskı yapıyorlar, o yüzden bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

"Yıldırma politikası"

Bir motokurye ise pandemi döneminde Covid-19 virüsünü ailelerine taşımayı göze alarak çalışmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Geçen yılki şartlarımıza göre bu seneki şartlarımız eksi pozisyonda. Geçen yıl depo personeli ile aynı ücretlerle çalışırken şu an depo personelinden brüt olarak 700 TL eksik çalıştırılmaya çalışıyoruz. Hepimizi esnaf kuryeye geçirme peşindeler. Biz, esnaf kuryeye geçme taraftarı değiliz. Bu model tamamen bizi sömürmektir, üstlerinden bütün sorumluluğu atıyorlar. Buradaki politikaları, yıldırma politikası. 'Biz sizi çıkartmıyoruz, siz kendiniz çıkın' demeye getiriyorlar. Eninde sonunda bir açıklama yapacaklar. Onlar açıklama yapmadan biz meydanlardan evlerimize çekilmeyeceğiz."

"Herkes baskı altında"

Bir buçuk yıldır Yemeksepeti'nde çalışan motokurye Rahmen Kibar ise eylemlere gelen kuryelerin amirleri tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Kibar, şunları söyledi:

"Geçim derdinin tek sorumlusu Yemeksepeti olmayabilir. Ama Yemeksepeti, ürününe yüzde 100-200 zam yaparken benim maaşıma da yüzde 20-30'u reva görmesin, benim hakkım bu değil. Bana 5 bin 500 TL artı yan haklarımı çok rahat verebilir, ama bizim üzerimizde uygulanan mobbing. 'Esnaf kuryeye geç kardeşim' diyor. 'Benim işim olursa para kazan, benim işim olmazsa sen de para kazanma' diyor. Buraya gelen herkes ve burada olmayan herkes baskı altında. Şu an burada olan herkese, 'Kardeşim oraya gidersen tazminatsız iş hakkın feshedilir' denildi. Bunlarla buraya geldik. Bu yaşıma kadar Yemeksepeti bakmadı, Yemeksepeti ile büyümedim. Ben Yemeksepeti’ne emeğimi veriyorum, bunun karşılığını alıyorum. Sadece hakkımızı istiyoruz."