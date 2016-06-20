Uzmanlar tarafından sürekli uyarılar yapılan tuz ve şeker kullanımına yönelik 18-60 yaş grubu deneklerle yapılan bir araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Yemeklerin tadına bakmadan tuz atanların oranı yüzde 41.

İstanbul’da 15-30 Mayıs tarihleri arasında 18-60 yaş grubunda 120 kadın ve 120 erkekle gerçekleştirilen araştırma sonucu; katılımcıların yüzde 92’si tuz ve şeker tüketiminin insan sağlığına zararlı olduğunu belirtti. Ancak "Yediğiniz yemeklere ne sıklıkta tuz eklersiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 41’i "Yemeklerin tadına bakmadan", yüzde 32’si ise "Yemek boyunca" yanıtını verdi.

35 yaş üstü tuz tüketimi artıyor

Hürriyet'in haberine göre; Duyu laboratuvarı Sensumer'in yaptırdığı araştırmada 18-34 yaş grubundaki katılımcıların şeker tüketme eğilimlerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkarken, 35 yaş üstü katılımcılarda ise tuz tüketme eğiliminin daha yüksek olduğu görüldü. Bir başka çarpıcı sonuç ise eğitim seviyesi yükseldikçe tuz ve şekere olan bağımlılığın düşmesi oldu.

Katılımcıların yüzde 35’i, "Son iki yılla karşılaştırdığınızda tuz/şeker kullanım oranınız ne oranda değişti?" sorusu üzerine, tuz/şeker tüketimini azalttıklarını söyledi.