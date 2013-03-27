Yemeklerden korkuyor, sadece patates yiyor

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki genç bir kadın çoğu yiyecekten korkuyor. Claire Jones isimli kadın başta patates olmak üzere, sadece çedar peyniri ve lahana salatası yiyebiliyor.

Barmaid'lik yapan Claire diğer yiyecekleri yemeyi düşündüğü anda bile panik atak geçiriyor.

Claire patates, çedar peyniri ve lahana salatası dışında nadir olarak da ekmek, sosis ya da burger yiyor ancak beslenme alışkanlığındaki bu ufak değişiklik bile onun midesini bulandırmaya yetiyor.

hurriyet.com'da yer alan habere göre, genç kadının bu alışkanlığı düşünüldüğünde bugüne kadar yaklaşık 13 bin patates yediği anlamına geliyor. Jones "Patates yemekten sıkıldım ama kendimi nasıl durduracağımı da bilmiyorum. Sürekli hastalanıyorum ve bağışıklık sistemim gerçekten kötü durumda." şeklinde konuştu.



Son altı aydır sinüs enfeksiyonu yaşadığını söyleyen Jones, bu hastalıktan dolayı çok yorulduğunu belirtti. Ancak yeni besinler denemesinin de kendisini fiziksel olarak hasta ettiğini söyledi.