Yemek yazarı Üzmez: Kılıçdaroğlu ve Akşener Balıkçılık Bakanlığı sözü verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Hatay Gastronomi Buluşması’na katılan Yemek Yazarı, Süreyya Üzmez, “Balıkçılık Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Kemal Bey’den söz aldım iktidara gelirse ilk yapacağı iş, Meral Hanım da söz verdi” dedi.

Hiç denizi olmayan Avusturya’da yıllık kişi başı balık tüketiminin 26 kilogram olduğunu ancak Türkiye’de yalnızca 6 kilogram olduğunu ifade eden Üzmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den aldığı sözü şöyle anlattı:

“Son 4-5 yıldır çok yükleniyorum, Kemal Bey'den söz aldım iktidara gelirse ilk yapacağı iş, Meral Hanım da söz verdi, belki bir yıl içinde kurulabilir. Balıkçılık Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Sadece somon ve uskumru geliri bile Türkiye’nin cari açığını kapatır”