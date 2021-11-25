Yemek siparişi getiren kurye, apartman sakinini öldürdü

Düzce'de, gece saatlerinde bir apartmana servis getiren kurye, başka bir apartman sakini ile ettiği kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Düzce’nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Spor Sokak üzerinde bulunan bir dönerciden aldığı siparişi siteye getiren kurye, siparişi teslim ettikten sonra arkadaşı ile birlikte binadan ayrılmak istedi. Bu esnada apartman sakinlerinden Fatih Beşiroğlu ile kurye arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kurye, cebinden çıkarttığı bıçağı Fatih Beşiroğlu’nun bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Beşiroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kurye ve arkadaşı, saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)