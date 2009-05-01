Yemek odanızı yenilemenin pratik yolları

Renk, doku, desen ve kumaşların dilini çözerek yemek odanıza yepyeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.



Yemek odanızı değiştirirken ışık ve renk gücünden faydalanın. Sandalyelerdeki kumaş tercihiniz ve masanın çevresindeki fonksiyonel ünitelerin seçimi de çok önemli.



Evim dergisi size yemek alanını dönüştürürken nasıl bir plân izleyeceğinizi ve hangi temel bileşenleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini yazdı.



Biraz hareket



Yemek odanızın sakin ve ağırbaşlı havasından sıkıldıysanız ve ortama biraz hareket katmak istiyorsanız, renklerin size neler fısıldadığına kulak verin.



Yemek odaları konusundaki son trendler modern mobilyalara eşlik eden elma ve fıstık yeşillerinin süslediği iştah kabartan, samimî, rahatlatan ve sade bir atmosfer doğrultusunda. Ancak sizler doğal renklerin zarafetinden ilham alabilir, yemek odanıza kendi dokunuşlarınızı da katarak ''kendi trendinizi'' yaratabilirsiniz.



Yemek odanız iyi ışık alan bir yerde konumlandırıldıysa gün ışığını vurgulayan ve yansıtan beyaz rengi fon olarak tercih edebilir, bu renge hareket katabilecek parlak bir rengi ise aksesuar seçiminizde kullanabilirsiniz. Örneğin çimen, elma ve fıstık yeşili yemek odanıza doğal bir dokunuş katarken, turuncu ve sarı gibi renkler iştahı çağrıştırırken aynı zamanda sıcak bir atmosfer de oluşturacaktır.



Yemek odanız yeterince ışık almadığı taktirde hareket ve şıklığı bu kez koyu tonlarla yaratma yoluna gidebilirsiniz. Zemin tercihini ahşabın sıcaklığından yana kullanabilir ya da dore ve lamelerin hakim olacağı göz alıcı bir atmosfer için parlak gri seramik karoları tercih edebilirsiniz. Odayı davetkâr bir hale getirmek için renkleri doğru kullanmak son derece önemlidir. Örneğin yemek odası ya da mutfak gibi alanlarda koyu mavi ve mor gibi renklerin özellikle kullanılmaması tavsiye edilir. Bu renkler bozulmuşluğu çağrıştıracağından iştahı kapayabilir. Ahşap sıcaklığının hâkim olacağı bir yemek odasında beyaz, sarı, turuncu, kırmızı kullanabileceğiniz gibi açık yeşil ve açık mavi gibi renkleri de seçebilirsiniz. Ayrıca dore ve parlak grilere de yeşil ve açık mavi çok yakışacaktır. Tercih sizin: İster ihtişamlı, ister doğal bir atmosferi bu renklerin tonları ve onların yaratacağı uyum ile kolaylıkla yaratabilirsiniz.



Yemek odası için temel seçimler



Yemek odanızın zemin döşemesi ya da duvar rengini belirlemeden önce göz önünde bulundurmanız gerekenler:



1. Kumaş seçimi: Yemek odası için tercih edeceğiniz kumaşlar kir tutmayan ya da kolaylıkla temizlenebilen türden olmalıdır. Keten ya da pamuklu gibi doğal kumaşlardaki lekeler yıkandığında kolaylıkla çıkabilir. Sentetik türdeki kumaşlar çok fazla kir tutmadığından yemek odalarında sandalye ya da koltuklara uygulanabilir.



2. Temel gereksinimler: Kuşkusuz yemek odasının mobilya seçimi en temel taşlardan biridir. Yemek masası ve sandalyesi konusundaki tercihleriniz sizin hayat tarzınızla birebir alâkalı olacaktır. Örneğin küçük çocuklu aileler kumaş kaplama sandalyelerden kaçınacaktır. Samimî sofralardan hoşlanan bir aile yuvarlak bir masayı tercih ederken, simetriden hoşlanan başka biri dikdörtgen bir masayı seçebilir. Mobilya satın almadan önce dergilerden, dükkânların vitrinlerinden ilham alabilir, mobilyanızı eskici veya mobilyacıdan satın alabilir ya da hayalinizdeki mobilyayı bir marangoza sipariş edebilirsiniz.



3. Aydınlatma: Yemek odasındaki aydınlatma ne gözü kamaştıran ve yoğun miktarda olmalı, ne de ortamı loşlaştıracak kadar yetersiz. Bu sebeple yemek alanında ayaklı lambadeleri, beyaz ışığı ve yemek masasının üzerine sallandıracağınız sarkıt lâmbaları tercih edebilirsiniz.



Yemek odasını plânlarken



1. Odanın ve odada yer alan mimarî unsurların ölçüsünü alın. Bunların içinde pencere, kapılar, yer, elektrik priz ve anahtarlarının yerleri de var.



2. Yazılı bir plân oluşturun. Ölçüleri aldıktan sonra renk paleti ve motife karar verin. Hangi desenleri kullanmak istediğinizi ve hangi renklerin bu desenlerle uyumlu olacağını gözlemleyin.



3. Daha sonra mobilyaları satın alın. Mobilya satın alacak kadar bütçeniz yoksa var olan mobilyalarınızı boyatabilir ya da yapı marketlerden edineceğiniz âlet-edevatla kendiniz de yenileyebilirsiniz.



4. Duvarları odanın aldığı ışık miktarına ve dekorasyonunuzdaki renk paletine uygun boyayabilir ya da duvar kâğıdı ile odak noktası yarabilirsiniz.



5. Raf, ayna, dolap gibi elemanları uygun gördüğünüz noktalara monte edin.



6. Belirlemiş olduğunuz desen ve renkteki perdeleri asın. Sandalyelerinizin oturma bölümlerini ve masa örtüsünü de bu konsepte uygun bir biçimde düzenleyin.



7. Yemek odasında halı çok fazla tercih edilmeyeceğinden hafif ve kolay temizlenebilir türden bir kilim seçimi yapın.



8. Son olarak aksesuarları yerleştirin.

