-YEMEK FABRİKASINDAKİ CİNAYETE 2'ŞER MÜEBBET İZMİR (A.A) - 30.11.2010 - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki yemek fabrikasında eski ortağı Bülent Odabaş'ın eşini ve oğlunu öldürdüğü öne sürülen sanık, ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 kişiyi kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Bülent Turan ile avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ersoy Turan, halasının oğlu müşteki Bülent Odabaş'ın, Bülent Turan'dan et satın aldığını, daha sonra ortak yemek şirketi kurduklarını belirterek, bir süre sonra ikisi arasında anlaşmazlık çıktığını söyledi. Turan, ''Sanığın Bülent Odabaş'tan alacağı vardı. Kendi aralarında hesap yaptılar. Net olarak bilmiyorum ama Bülent Turan, Odabaş'a ne zaman parayı ödeyeceğini sordu. Bu konuşmalar ben onların yanındayken olmuştu'' dedi. Sanık Bülent Turan ise daha önce Bülent Odabaş ile ihaleye fesat karıştırmaktan cezaevine girdiklerini, kendisi cezaevindeyken Bülent Odabaş'ın, talimatı olmaksızın hisselerini sattığını öne sürdü. Bunları konuşmak için müştekinin yanına gittiğini ifade eden Turan, ''Bu olaylar nedeniyle 4.5 trilyon lira zarar gördüm. Her çekin cezasını yatmaktayım. Bu ortaklıktan dolayı her şeyimi kaybettim. Bülent'in yanına da bu şartlar altında konuşmak amacıyla gitmiştim. Sonuçta gittiğim yerde kameralar var. Amacım öldürmek değildi. Ne yaptığımı dahi hatırlamıyorum'' diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Bülent Turan'ı, iki kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırarak, temyiz yolları açık olmak üzere davayı bitirdi. Kemalpaşa Jandarma Komutanlığının bitişiğindeki fabrikada, 19 Nisan 2010'da, Bülent Turan (36), fabrika hissedarları Sara Odabaş (39) ile oğlu Eren Odabaş'ı (21) tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçmıştı. Manisa'nın Turgutlu ilçesi girişinde güvenlik güçlerince yakalanan Bülent Turan, daha önce birlikte yemek fabrikası çalıştırdıkları Bülent Odabaş'ın hileli devirle fabrikayı eşi ve oğlunun üzerine geçirdiğini, biten ortaklıklarından dolayı 1 milyon lira alacağı bulunduğunu ve bunu tahsil edemediğini öne sürmüş, konuyla ilgili görüşmek için gittiği fabrikada çıkan tartışma sonrası Odabaş'ın eşi Sara ve oğlu Eren'i vurduğunu anlatmıştı.