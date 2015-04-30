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Yaşam

Yemek borusunu delip kalbe saplanan 'jilet ekmeğe' 473 bin liralık tazminat davası

'Eşim çalışamadığı için ona ait olan matbaa kapalı duruyor. Ben de işlettiğim zücaciye dükkânını sattım'

30 Nisan 2015 12:11

Kocaeli’nde 2 ay önce arasına tavuk koyarak yediği ekmeğin içinden çıkan jilet parçasının yemek borusu ve kalp damarlarına verdiği hasar nedeniyle hâlâ tedavisi süren Osman Sarıbuğa (35), ekmeği üreten firmaya 473 bin liralık tazminat davası açtı.

Halen hastanede yatan ve karnında takılı borudan özel mama ile beslenen adamın eşi Dilek Sarıbuğa, yaşadığı zorlukları Habertürk’ten Hüseyin Şentürk'e anlattı.

Gebze’de yaşayan Sarıbuğa, Mart 2015’te öğle yemeğinde fırından aldığı ekmeğin arasına tavuk koyup yedi. Kısa süre sonra göğsünde bir ağrı hissedip ağzından kan gelen ve ağrıları şiddetlenen Sarıbuğa’yı yakınları Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Sarıbuğa’nın yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Bu cismin, yemek borusunu delip kalpten çıkan aort damarına saplandığı tespit edildi. 6 saat süren ameliyatta cismin kırık jilet parçası olduğu anlaşıldı. Halen hastanede yatan ve karnında takılı borudan özel mama ile beslenen talihsiz adamın eşi Dilek Sarıbuğa, yaşadığı zorlukları Habertürk’e anlattı.

 

2 aydır hastanede

 

1 çocuk annesi kadın, “Osman 2 aydır hastanede. Daha ne kadar kalacağız bilmiyorum. Sosyal güvencemiz yok. Hastane masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Eşim çalışamadığı için ona ait olan matbaa kapalı duruyor. Ben de işlettiğim zücaciye dükkânını sattım. Son olarak yemek borusuna takılmak üzere stent aldırdık. 3 bin lira olduğu için aile arasında para toplanıp alınabildi. Ekmeği üreten firma sahibi hakkında 473 bin liralık tazminat davası açtım” diye konuştu.

 

Helvadan çıkan tel gırtlağına saplandı

 

Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde de seyyar satıcıdan aldığı helvayı yemesinin ardından rahatsızlanan bir kişinin boğazından 6 santimetrelik tel çıkarıldı.

Valide Köprü Mahallesi’nde bir kahvehanede oturduğu sırada seyyar satıcıdan aldığı helvayı yiyen Ali Osman Kılıç (71), bir süre sonra gırtlağına bir şey saplandığını fark etti.

Yutkunurken acı hisseden Kılıç, arkadaşları tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde boğazına 6 santimetre uzunluğunda tel saplandığı tespit edilen Kılıç, daha sonra ameliyata alındı. Gırtlağındaki tel yapılan cerrahi müdahaleyle çıkarılan Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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