Yemeğinizi saksıda yetiştirin

Sarımsak:

Çiğ olarak yoğurtla yiyebilir, salata ve yemeklere sos olarak ilave edebilirsiniz. İlkbaharda sarımsak dişlerinin sivri uçları yukarı gelecek şekilde toprağa dikin. 20 santimetre derinlik yeterlidir. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapın. Temmuz sonu hasat için en verimli dönemdir. Tansiyon düşürür, kan pıhtılaşmasını azaltır, antiseptik özelliği vardır. Damar sertliğine karşı etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Defne:

Akdeniz ülkelerinde çok kullanılan bir bitkidir. Güneş sever. Rüzgâr almayan, korunaklı yerlerde mutlu olur. Sarı çiçekleri vardır. Yapraklarını dökmez, her dem yeşildir. Güzel bir kokuya sahiptir. Kurutulmuş yapraklarını balık ve et yemeklerinde kullanabilirsiniz. Aromatik kokusu yemeğinize lezzet katar. Nemli ve bol humuslu topraklarda yetiştirebilirsiniz. Budamayla ağacınıza form verebilirsiniz. Yaz sonunda yarı odunsu dallardan çelik alma yöntemiyle üretilir. Uykusuzluk, romatizma ve sindirim bozukluklarına iyi gelir. İştah açar, aynı zamanda idrar söktürücüdür.





Kekik:

Çok sık kullanılan bir mutfak otudur. Güneşe bayılır. Çok sayıda tür ve melez çeşidine sahiptir. Yaprakları küçük ve karşılıklı; çiçekleri beyaz, pembe ya da kırmızı olan kokulu bir bitkidir. Genellikle sıcak, kuru ve taşlık toprakları sever. Izgara etler, sebzeler, çorbalar ve çeşitli soslarda kokulandırması için kullanılır. Öksürüğe, bağırsak iltihaplarına, şeker hastalığına iyi gelir. Ayrıca iştah açıcıdır.



Gül yaprağı:

Gül çiçeğinin birbirinden güzel renge sahip yapraklarını mutfağınızda da kullanabilirsiniz. Gül, organik maddece zengin, hafif nemli ve geçirgen toprakta sağlıklı gelişim gösterir. Güneş sever. Kış-ilkbahar dönemi, fidelerin dikimi için en uygun zamandır. Dikim yapacağınız zamanlarda don olmamasına dikkat edin. Çok fazla renk, tür ve melezi vardır. Düzenli vereceğiniz gübre sayesinde en coşkulu çiçeklere sahip olabilirsiniz. Aşırı yağışlardan koruyun. Yaz döneminde aşı, sonbaharda çelik alma yöntemiyle üretebilirsiniz. Rahatlatıcı özelliği vardır. Göz kanlanmaları ve göz nezlelerinde faydalıdır.



Nane:

Ülkemizde çok sık ve doğal yetişen bir mutfak otudur. İlkbahar-yaz döneminde çiçek açmadan önce toplanır. Dayanıklı bir bitkidir. Her dem yeşil, çok yıllıktır. Yarı gölge toprakları sever. Kanaatkârdır, nemli topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. Düzenli sulama yapın. Nane yapraklarını, salata ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Mide ve bağırsak gazını giderir, hazmı kolaylaştırır. İştah açar, uykusuzluk ve soğuk algınlığına iyi gelir.



Ispanak:

Nemli, organik maddece zengin toprakta ideal gelişim gösterir. Yapraklarından yapılan salata oldukça faydalıdır. Tohumdan yetiştirebilirsiniz. İdeal zaman, toprak ısısının 12 derece civarında olduğu dönemdir. Tohum, ekiminden yaklaşık 10 gün sonra çimlenmeye başlar. Yapraklara su gelmeyecek şekilde topraktan sulama yapın. Derimden 15–20 gün öncesinde gübre vermeyi kesin. Yüksek tansiyonu dengeler; kansızlık ve sindirim bozukluklarına da iyi gelir.



Kereviz:

Körpe yaprakları salatalarda bolca kullanılır. Sebze kısmını sıcak ya da soğuk yemeklerde kullanabilirsiniz. Tohumlarını mart ayında ekebilirsiniz. Fideler, ekim ayında gelişmeye başlar. Kasım-ocak dönemi arasında fidelerin toprak altında kalan kısmını yani kerevizin gövdesini sökebilirsiniz. Toprak nemli kalacak şekilde sulama yapmanız yeterlidir. Sakinleştirir. Kanı ve karaciğeri temizler. Romatizmaya iyi gelir, kilo vermeye de yardımcıdır.



Adaçayı:

Akdeniz bölgesinde yetişen ıtırlı bir bitkidir. Gümüşi-gri yapraklara sahiptir. Hoş bir kokusu vardır. Doğada yabani olarak da yetişir. Pembe ve beyaz renkte olan çiçekleri haziran, temmuz aylarında açar. Çiçek açtığı zaman toplanıp, kurutulur. Üretimi ve bakımı oldukça kolaydır. Geçirgen toprakta tohumdan yetiştirebilirsiniz. Soğuğa karşı korunması gerekir. Güneşli alanlarda mutlu olur. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Astımdaki sıkıntıları geçirir. İdrar ve ter söktürücü özelliğe sahiptir. Banyo suyuna karıştırıp, yıkanılırsa; zindelik verir. Küçük bir hatırlatma: Günde, üç kahve fincanından fazla içilmemelidir.



Maydanoz:

Her tür iklimde yetiştirebilirsiniz. Dondan korunması gerekir. Rutubetli alanları sever. Geçirgen ve organik maddece zengin toprak ister. Düzenli sulama yapın. Kış döneminde evde yetiştirebilirsiniz. İlkbahar ya da sonbaharda tohumdan üretebilirsiniz. Keskin bir kokuya ve tada sahiptir. Bitki yaşlandıkça kokusu da azalır. Salatalar ve yemeklerde bol bol kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanozda bir günlük C vitamini ihtiyacınız mevcuttur. İdrar söktürücüdür. Kanı ve karaciğeri temizler, ayrıca kan şekerini dengeler.



Kuşkonmaz:

Anavatanı Asya ve Avrupa’dır. Yaklaşık 150 türü vardır. Meyveleri üzümsüdür. Trakya ve Doğu Anadolu'da yabani olarak da yetişir. Çiçekleri sarımsı-yeşildir, meyveleriyse kırmızı. İlkbaharda toplanıp kurutulur. Kumlu ve hafif topraklar kullanın. Kuşkonmaz bitkisi, tohumundan ürer ama ağır geliştiğinden bitki kökünden bölünerek çoğaltılır.Sıcak iklimleri sever. A ve C vitaminlerine sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Sinirleri kuvvetlendirir, kanı temizler, cilde canlılık verir. Zihin yorgunluğunu giderir. Sivilce ve egzamanın iyileşmesinde yardımcı olur. Kandaki şeker miktarını düşürür. Kalp yetmezliğine bağlı oluşan, el ve ayaklarda görünen şişlikleri indirir.



Fesleğen:

Akdeniz mutfağında sık kullanılan bir bitkidir. Tek yıllıktır, çok keskin ve güzel bir kokuya sahiptir. Yemek soslarında ve salatalarda kullanılır. Bahar döneminde tohumlarını ekerseniz yazın yeşil yapraklarını gösterecektir size. Güneş sever. Küçük saksıda ya da bahçede, geçirgen ve organik maddece zengin toprakta yetiştirebilirsiniz. Dünyada 35 ana türü vardır. Melezlerini de unutmamak lazım tabii. Mor ve yeşil, iri ya da küçük yapraklıları en yaygın türleridir. Öksürüğe, ağız yaralarına iyi gelir.



Turp:

Serin iklim bitkisidir. Salatalara ilave edilir. Mart-ekim arasında tohumlarını ekebilirsiniz. Ekim sırasında toprak sıcaklığı 12 derece olmalıdır. Uygun koşullar altında 3–5 gün içinde çimlenme gerçekleşir. Geçirgen ve kumlu toprak sever. Ekim alanını organik gübre ve besin gübreleriyle karıştırın ve tırmıkla toprak alanı düzeltin. Alanda 10–15 santimetre aralıklarla paralel çizgiler belirleyin. Bu çizgilere tohumları serpin. Üzerini ince toprakla örtün. Fidelerin arasında 3–5 santimetre aralık bırakın. Çimlenme süresinde toprak nemli kalacak şekilde sulayın. Yazın bol su ister. Ekiminden 5–7 hafta sonra ürünleri toplayabilirsiniz. İştah açar, antiseptiktir. Karaciğeri çalıştırır, böbreklerdeki kumu döker.