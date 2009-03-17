Yemeği nasıl sevdirebilirim?

Soru: 5 yaşındaki oğlumun yemek yeme ile ilgili sorunu var. Genellikle yemek yerken sorun çıkarıyor, yemek yemek istemiyor. Ben ısrar etmek istemiyorum ama ısrar etmesem aç kalıyor, ben de üzülüyorum. Yeter ki yemeğini yesin diye arkasında tabakla koşturuyorum, ama yine de yemiyor. Bu konu ile ilgili ne yapabilirim, neden yemek yemiyor? Önerileriniz benim için çok önemli.



Gönderen: Ferda N.



Cevap



Sayın Ferda Hanım,



Çocuğun tabağındaki yemeği yemek istememesinin gibi birçok nedeni olabilir. Aşağıda akla gelebilecek farklı nedenlerden bazılarını açıklıyoruz, ancak bu nedenlerden hangisinin çocuğunuz için geçerli olduğunu anlayabilmek adına hangi zaman ya da durumlarda oğlunuz yemek yemek istemiyor bunları gözlemlemenizi öneririz. Bu sayede bu zorluğun nasıl üstesinden gelebileceğiniz hakkında bazı ipuçları yakalayabilirsiniz.



Çocuğun yemek seçmesinin olası nedenlerine bakacak olursak;



•Çocuğa zorla yemek yedirildiğinde inatlaşma olabilir. Sizin de bahsettiğiniz gibi iştahsız bir çocuğun arkasından bazı anneler ellerinde tabakla koşarlar. Çocuk,“ Acıktığım zaman nasıl olsa annem benim yemeğimi yedirecek” diye düşünür. Zorla yedirmek yerine çocuğa yeterli zaman tanıyarak yiyebileceği miktarı masada yemesini sağlamaya çalışmalı. Eğer çocuk hala direniyor ve yemiyorsa kesin bir tavırla “eğer yemeğini yemek istemiyorsan masadan kalkabilirsin ancak yemek saatine kadar hiçbir şey yemeyeceksin” denilebilir. Bu davranışta kararlı olmalı. “Eyvah çocuğum şimdi aç kalacak“ diyerek karardan vazgeçilirse çocuk zamanında yeme alışkanlığını öğrenemez.



•Çocuğun tabağına yiyebileceğinden fazla yemek konduğunda da yemeyebilir. O nedenle tabağına yiyebileceği miktarda koymalı ki sorunlar yaşanmasın. Yemeğini bitirdiğinde çocuğu “aferin yemeğini bitirmişsin” diyerek takdir edebiliriz. Çocuğa istediğinde tekrar alabileceği söylenebilir.



• Yiyecekler çiğneyemeyeceği büyüklükte tabağına konduğunda da çocuk yemek istemeyebilir. Çocuğun önündeki yemek küçük parçalar halinde kesilebilir. Örneğin, çocuğun önüne bir dilim börek koyduğunda yemesi zordur. Küçük dilimlere kesilirse bu sorun halledilmiş olur.



•Çocuk tabağına konulan yemeğin tadını sevmediği için yemeyebilir. Ancak çocuklar bazen yararlı olsa da bazı besinleri yememekte ısrar eder. Bu durumda çocuğu zorlamak hiçbir çözüm getirmez. Çocukların sevmediği yiyecekleri çocuğa zorla vermek yerine bu yararlı besinler farklı şekillerde verilebilir. Örneğin, çocuklar süt sevmiyorsa sütlaç yapılabilir, sütü kakao ile verilebilir ya da sütten yapılan besin olan yoğurt veya sütten yapılmış çorbalar verilebilir.



•Çocuğun yorgun, uykusuz, hasta olması veya hastalığın nekahat döneminde olmasından dolayı iştahı olmayabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun yemesi için ısrar etmemeli. Örneğin çocuk hastalığı sırasında yeterli sıvı aldıysa (su, ıhlamur, ayran ve limonata gibi) bir iki gün boyunca az yemesi sorun yaratmaz. Çünkü hastalığın bitiminde hastalık süresince kaybettiği besinleri tekrar almaya başlayacaktır.



•Yemek yenilen masanın temiz, bakımlı ve hoş görünmesi de çocuğun iştahını etkileyebilir. Çocukların yemek yediği ortamı daha cazip hale getirmek için masaya güzel bir örtü serilebilir, renkli peçeteler kullanılabilir vb.



•Çocuklara masayı hazırlarken bazı sorumluluklar vererek yemek zamanını cazip hale getirebilir. Böylece kendi hazırladıkları masada yemek yemesi çocukları sevindirebilir.

•Bazı çocuklar televizyona o kadar dalarlar ki yemek yemeyi unutabilirler. Çocuk yemek yerken televizyon açık olduğunda uzun süre televizyonu seyreder ve önündeki yemek soğur. Yemek sürecinde televizyon kapalı tutulabilir.



•Yemek yenilen ortamda yaşanan gergin hava ve tartışmalar çocuğun iştahını kesebilir. Çocuk huzurlu ve mutlu olduğu zaman yediği besinler kendisine faydalı olmakta, enerji vermektedir. Bu yüzden çocuğa huzurlu bir ortam sağlamalı. Yemek saatlerini sevilen ve birlikte huzur içinde paylaşılan zamanlar haline getirebilir. Masada gün içinde herkes yaşadıkları olayları birbirine anlatabilir.



Yukarıda da bahsettiğimiz gibi burada saydıklarımızın dışında farklı nedenlerle de oğlunuz yemek yemiyor olabilir. Çözüme ulaşabilmek adına en yakınındaki kişi olarak sizin gözlemleriniz ve çocuğunuzla bu konu hakkında konuşmanız sizi doğru yön verecektir.



İlginize teşekkür eder, oğlunuzla birlikte mutlu günler dileriz.



AÇEV

