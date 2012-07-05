Yemeği azaltanlar daha mı uzun yaşayacak?

İngiltere’de yapılan bir araştırma yemeğin azaltılması durumunda çok daha uzun yaşanılacağını ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan bir araştırma günde tüketilen besinlerin yüzde 40 azaltılması durumunda çok daha uzun yaşanılacağını ortaya koydu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Londra Üniversitesi’nde yaşlanma hızı hakkında araştırma yapan bilim insanları, “Tüketilen besinler yüzde 40 oranında azaltılırsa ortalama bir insan ömrü 20 yıl uzar” açıklamasını yaptılar.

Kobay fare üzerinde yapılan çalışmayı yürüten Doktor Matthew Piper, “Beslenme düzeni ve genetik yaşam süresini uzatma ve yaşlanmayı engellemede etkili.

Deneylerimizde fareye verilen yemeği yüzde 40 oranında azaltınca hayvanın ömründe de uzama görüldü” dedi.

Vatan gazetesinde yer alan haberde Piper, yaşlanmayı geciktirmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.