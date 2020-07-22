İzmir'in Bergama ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde yem karma makinesine düşen muhtar hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Fevzipaşa Mahallesi Değirmen Yolu mevkiindeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Muhtarı Selahattin Duman (65), yem karma makinesine yem boşaltmak isterken çuvalı makineye kaptırdı. Panikle çuvalı almak isteyen Duman, dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Çevrede çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibi, Selahattin Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Duman'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.