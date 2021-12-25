Yem fiyatları ocakta yüzde 95 artıyor; süt üreticilerinden uyarı: Bu gidişle ne et, ne süt üretilemez

Marketlerde bir litre süt 14 liradan satılırken, çiftçi bir litre çiğ sütten 4 lira 41 kuruş kazanabiliyor. 8 büyük süt üretici birliği, Ulusal Süt Konseyi'nden çiğ süt fiyatında ikinci bir revize talep etti. "Bu gidişle bu topraklarda ne et ve süt üretilebilecek ne de bu ürünler ucuza tüketilebilecektir" uyarısında bulundu.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 8 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere çiftçiden alınan çiğ süt fiyatında yüzde 47’lik zam yapması üreticiyi sevindirmişti, ancak ardından yeme gelen zamlarla üreticinin hevesi kursağı kaldı.

USK’nın çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar vereceğini anımsatan 8 büyük üretici birliği, birleşerek ortak bir açıklamaya imza attı ve çiğ süt fiyatında revize talep etti.

Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından ortak yapıldı.

Hammaddede yüzde 60 dışa bağımlı olunduğu ve dolara bağlı olarak sürekli artan yem fiyatlarına dikkat çekilen açıklamada, "Konsey tarafından belirlenen 4 lira 70 kuruşluk brüt fiyat daha hayata geçmeden anlamını yitirdi. Yem fiyatlarına kasım ayından bu güne kadar yüzde 28,6, ocak ayından itibaren ise yüzde 95,1 oranında zam geldi" denildi.

"Çiğ süt fiyatları revize edilmeli"

"Üreticinin üretmeye devam etme hevesi kursağında kaldı" denilen açıklamada "Bugün itibarıyla kurdaki yüzde 35'lik düşüşe rağmen yemdeki yüzde 11'lere varan düşüşün yeterli olmadığını görüyoruz. Beklentimiz yem fiyatlarında daha büyük düşüşlerin olmasıdır" denildi.

Açıklamada, "Şu an maliyetlerde öngörülemeyen değişimler yaşıyoruz, Ulusal Süt Konseyi'nin yeniden toplanması ve yeni karar alması elzemdir. Çiğ süt fiyatı en kısa zamanda 1,5 pariteye göre yeniden revize edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"Üreticilerin şevki kırılmış, üretimden soğumuşlardır. Onlara umut ve güven verecek, hızlı atılacak adımlara ihtiyaç vardır" ifadelerinin yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi: "Bu sorunlara yönelik istikrar sağlayıcı tedbirler alınamayacak olursa bu topraklarda ne et ve süt üretilebilecek ne de bu ürünler ucuza tüketilebilecektir."