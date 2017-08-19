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Yeliz Yeşilmen: Kızımı yaktılar!

"Yetkililer duysun ruhsat yok, iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor"

19 Ağustos 2017 16:20

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, sürekli gittiği bir restaurantta çalışanların kızını yaktığını ve kendisini de darp ettiklerini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yeşilmen, "Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar!" dedi.

Yeliz Yeşilmen'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iddialar:

“Değerli takipçilerim geçtiğimiz pazartesi günü yaşadığımız bir kaza. Duran çocuğu tavayla yakan bayan sonrasında annelik iç güdüm ile bağırıp çağırıp hesap soran ben!

"Yetkililer duysun ruhsat yok, iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor. Üstünden bir hafta geçti neredeyse, ancak kendimime gelip yazabildim.

"Çocuğumu arı soktu zannedip koşarak gittim. Çocuğu bana göstermeyip, en dibe mutfağın içine kaçırdılar. ‘Çocuğuma ne oldu’ diye çığlıklar attım. Sonra ‘tava’ dediler üstelik mutfak dışında olan duran bir çocuğa bu yapıldı.

"Sonra tüm mutfak ekibi üstüme saldırdı. Oradaki müşteriler gördü. Benim acılı bir anne olarak yediğim küfrün, hakaretin haddi hesabı yok. Onlarca insanın ve çocuklarımın önünde itildim.

"Polisi aradım, yardım istedim. Benden sonra polis gelip almış onları ifade için. Bu yere 1 yıldır giderim. Müşterileriyim… Bana bunu yaptılar! Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar! Bu yüzden çocuğum dakikalarca yandı. Müdahale edilmeden.. Ve çok korktu annesi yerlerde tekmelendi! Burada iş güvenliği yok!” 

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