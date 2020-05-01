Yeliz Koray, Halk TV'den istifa etti: İşsiz olmak, onursuz olmaktan iyidir

Nisan ayında Halk TV'de programlara çıkmaya başlayan Yeliz Koray, Twitter hesabından "İşsiz kalmak, onursuz kalmaktan iyidir" paylaşımında bulundu ve istifa ettiğini açıkladı.



9 Nisan'da Halk TV'de işe başlayan Yeliz Koray, bir ayını dolduramadan istifa etti. Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Koray, dikkat çeken ifadeler kullandı.



Yeliz Koray, istifasını şu sözlerle duyurdu: "Bugün Halk TV’deki görevimden istifa ettim. 1 Mayıs’a işsiz girmek istemezdim ama olsun” diye yazdı. Koray’ın paylaşımının devamında “İşsiz olmak, onursuz olmaktan iyidir."