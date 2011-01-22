-YEKTA'NIN RÜYALARI GERÇEK OLDU İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Yekta Kurtuluş, hayal ettiği formayı giyme fırsatı yakaladığını belirtirken, Galatasaraylı kimliğine dikkat çekti. Yekta Kurtuluş, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, kendisinin Galatasaraylı olduğunu ifade ederek, ''O formayı giyene kadar idrak edemeyeceğim bir durum. Enteresan duygular içindeyim. Hayal ettiğim, rüyalarımda gördüğüm formayla mücadele etme fırsatı buldum. İlk kez giydiğimdeki hislerimi ben de merak ediyorum'' dedi. Profesyonel futbola başlamadan önce Galatasaray taraftarı olduğunu aktaran Yekta, ''Duygularıma hakim olamıyorum açıkçası. Pek doğru bir şey değil belki ama Galatasaray hep ağır basıyor'' ifadelerini kullanırken, ''Forma inşallah üzerime yakışır ve hak ettiği teri akıtırım. Çok iyi bir profesyonel değilim, biraz amatör ruha sahibim. Galatasaray benim için avantaj olacak'' diye konuştu. Yekta, Galatasaray formasıyla ilk golünü attığında nasıl bir his içinde olacağının sorulması üzerine, ''Ali Sami Yen Stadı'nda Kasımpaşa formasıyla gol attığımda ne yapacağımı şaşırmıştım. İçimden bir şey gelmedi. Galatasaray formasıyla gol attığımda ise ne yapacağımı bilmiyorum. Çıldırabilirim de, soğuk kanlı da davranabilirim'' yanıtını verdi. -''HAGİ HAYRANIYIM''- Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi, teknik direktör Gheorghe Hagi'nin bir hayranı olduğunu vurgulayan Yekta, birlikte çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hagi'yi izleyerek büyüdüğüne dikkati çeken Yekta, ''Futbolu bıraktığında göz yaşı dökenlerden biriydim. Bana çok şey katacaktır. İlk karşılaştığımda benim için efsane olduğu için heyecanlandım'' ifadesini kullandı. Yekta, Galatasaray formasıyla ilk maçına Ali Sami Yen Stadı'nda çıkabilmeyi çok istediğini belirterek, ''Gönlüm, ilk maçımı Ali Sami Yen'de oynamayı isterdi. Oranın atmosferi başka yere benzemiyor. Çok stat dolaştım ama öyle bir yer yok. Türk Telekom Arena'da da bence büyülü bir atmosfer olacak'' diye konuştu.