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Yaşam

Yeğeni tarafından evinin önünde vuruldu

Hayati tehlikesi bulunmayan Binbirdağ, polise verdiği ilk ifadesinde yeğenine daha önce de borç verdiğini ancak, parasını alamadığını söyledi

20 Eylül 2015 14:09

Konya'da oturan 32 yaşındaki Şahin Binbirdağ, aralarında alacak konusunda husumet bulunan yeğeni Yakup B. tarafından evinin önünde vurularak yaralandı.

DHA'dan Tolga Yanık'ın haberine göre olay, dün saat 21.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Akçaova Sokak'ta meydana geldi. Konteyner üretimi yapan Şahin Binbirdağ, aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan yeğeni 28 yaşındaki Yakup B. ile evinin önünde karşılaştı. Alkollü olduğu belirtilen Yakup B. küfürlü konuşmalarının ardından otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Şahin Binbirdağ'a ateş ederek kaçtı. Yaralı halde yakında bulunan evine giden Binbirdağ polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Omuz ve kolundan yaralanan Binbirdağ, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Binbirdağ, polise verdiği ilk ifadesinde yeğenine daha önce de borç verdiğini ancak, parasını alamadığını söyledi. Yakup B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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