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Yeğen Hüsnü konuştu: Özal'ın ailesini yadırgıyorum

Doğan "Otopsi yapılsın diye ısrar edildi, aile istemedi" dedi

14 Kasım 2010 02:00

T24 - Özal'ın ölümü ile ilgili şüphelerin ailesi tarafından 18 yıl sonra gündeme getirilmesini yadırgadığını söyleyen Doğan "Otopsi yapılsın diye ısrar edildi, aile istemedi" dedi

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin tartışmalara Özal'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde en yakınında bulunan isimlerden yeğeni, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan da katıldı. "Özal'ın suikast sonucu yaralanması ve ölümü ile ilgili şüphelerin ailesi tarafından yıllar sonra gündeme getirilmesini yadırgıyorum" diyen Doğan, şöyle konuştu:

"Ölüm olayından hemen sonra hastanedeydik. Bazı arkadaşlar 'otopsi yapılsın' diye ısrar etti. Aile 'hayır' dedi. O gün otopsi yapılsaydı bugün bu tartışmalar olmazdı. Ayrıca şüpheleri varsa bunu aradan 18 yıl geçtikten sonra değil, o zaman dile getirip, gereğini yapmaları gerekirdi." Özal'ın, 'Koca Kafa Hüsnü' diye çağırdığı, 'Yetim Hüsnü', 'Yeğen Hüsnü' diye de anılan Doğan, 1983'te kurulan ANAP'ın Özal'dan sonra iki numaralı kurucusuydu. Devlet Planlama Teşkilatı kökenli olmasından dolayı parti içerisinde hep stratejik noktalara getirilen Doğan, Özal'ı son gezisini yaptığı Azerbaycan'dan dönüşünde havaalanında karşıladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Özal 15 Nisan 1993 gecesi saat 02.00'de Azerbaycan'dan döndü. Kendisini bürokratların yanı sıra parti kurma hazırlığı içinde olan yaklaşık 70 kişi karşılamıştı. O dönem kendisine karşı zaman zaman sert eleştiriler oluyordu. Bu eleştirilere üzülüyordu. Bana yeni bir parti kurulması için talimat verdi. Ancak havaalanında halsiz görünüyordu. Bir an önce dinlenmeye çekilmesi için karşılamada bulunan kişileri öpmesine izin vermedim. Kendisini evinden aradım. Bana, 'Çevre Sokak'ta bir sergiye' gitti dediler. Akşam saatlerinde telefonla aradı. Kendisine, 'efendim görüşmemiz gerekiyor' dedim. O da bana, 'Cumartesi günü saat 18.00'da gel o işi bitirelim' dedi. Özal'ın o iş dediği daha sonra benim kurduğum Avrasya Partisi'ydi. Kendisiyle bu son konuşmam oldu, 17 Nisan'da öldü."

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