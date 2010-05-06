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Yaşam

'YeditepeKoridor' yayın hayatına başladı

Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı haber portalı "YeditepeKoridor" yayın hayatına başladı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı haber portalı  "YeditepeKoridor" yayın hayatına başladı. Portalın tüm içeriği öğrenciler tarafından hazırlanıyor. Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt'un yaptığı konuşmada ciddi işler yapmalarına rağmen seslerini duyuramadıklarını belirtip, "Türkiye’de haber portalı olarak çok ciddi işler yapan T24 ile bir iş birliği yaptık. Elbette ufak tefek eksiklerimiz var ama gidermek için uğraşıyoruz. Bölümdeki arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz" dedi.





Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, internet haber sitesi Yeditepe Koridor’la Türkiye’de bir ilke imza attı. Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı haber portalı yayına başladı.
Tanıtım yapıldı


Sitenin tanıtımı Yeditepe Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşti. Portalı hazırlayan öğrencilerin slayt gösterisiyle başlayan kokteylde, Prof. Dr. İzzet Bozkurt da bir konuşma yaptı.



'Sesimizi duyuramıyoruz'



Prof. Dr. Bozkurt konuşmasında, “İletişim Fakültesi’nde çok ciddi çalışmalar olmasına rağmen sesimizi duyuramıyoruz. Öğrencilerimizin yoğun ders programları sırasında hazırladıkları çok önemli bir haber havuzumuz var. Orada. Hepsi de özel olmak üzere, binlerce haberimiz vardı. Onları değerlendirmeyi düşündük. Türkiye’de haber portalı olarak çok ciddi işler yapan T24 ile bir iş birliği yaptık. İletişim fakülteleri içinde ilk kez bir iletişim fakültesinin ulusal düzeyde yayın yapan profesyonel bir haber portalıyla iş birliği içerisinde hazırlanan bir yayını var. Elbette ufak tefek eksiklerimiz var ama gidermek için uğraşıyoruz. Bölümdeki arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz” dedi.


Yeditepe Koridor haber portalı, Yedipe Üniversitesi haberleriyle sınırlı değil. İletişim Fakültesi öğrencileri, ürettikleri özel haberleri de bu sitede yayınlayabiliyor. Tasarımı dördüncü sınıf öğrencisi Fatih Hacıoğlu taraıfından yaplıan YeditepeKoridor internet haber portalını, İletişim Fakültesi öğretim görevlileri, Yrd.Doç.Dr Gülşah Gönenli ve Öğretim Görevlisi gazeteci Selahattin Nizam yönetiyor. Dördüncü sınıf öğrencisi Elif Gülay Keskin de portalın şef editörlük görevini yürütüyor.


YeditepeKoridor haber portalına, http://koridor.yeditepe.edu.tr internet adresinden ulaşılıyor.


Ceren ARİFAĞAOĞLU (YHA)

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