Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılış töreni yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- RUSÇA ve Türkçe arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak amacıyla Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü\'nün açılış töreni yapıldı.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; üniversitenin Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnce, Rusya Federasyonu İstanbul Konsolos-Müsteşarı Dmitry Evdokimov, Genel Konsolosluk İkinci Katibi Aleksander Khlopotnov, Rus Dili ve Kültürü Merkezi Müdürü Liudmila Nosova Kural, Tüm Dünya Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Araştırma ve Dayanışma Derneği (TEKSAD) Başkanı Samir Khalilov, TEKSAD Başkan Yardımcısı Farid Akifoglu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi’nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulmasını bizzat kendisinin istediğini belirterek iki ülke arasında karşılıklı olarak kültür ve dil öğrenilmesinin insanları birbirlerine daha çok yakınlaştıracağını ifade etti.

Rusya Federasyonu İstanbul Konsolos-Müsteşarı Dmitry Evdokimov da, iki ülkenin yurttaşları arasında yakınlaşmayı sağlayacak bu tür girişimlerin artarak devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamara Gurtueva, güçlü Rus Dili ve büyük Rus Edebiyatı\'nın dünya kültürünün zirvesindeki yerini korumakta olduğunu dile getirerek “Bizim görevimiz bu gücün anlaşılmasına ve bu iletişimin kurulmasına yardımcı olmaktır” dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnce ise Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılmasıyla Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki bölüm sayısının 11’e ulaştığını kaydetti.