Yedinci kattan düşen Aleyna Karaali, hayatını kaybetti

Rize’de dengesini kaybederek 7’nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştüğü belirtilen Aleyna Karaali (17), yaşamını yitirdi.
Olay, İslampaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları binanın 7’nci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Aleyna Karaali, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Aleyna Karaali’nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)