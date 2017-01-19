Yedinci ayına giren OHAL’in bilançosu

Türkiye'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen ve ikinci kez uzatılan olağanüstü hâlde (OHAL) yeni dönem bugün başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), OHAL'in üç ay daha uzatılmasına yönelik tasarıyı ay başında kabul edilmemişti.

Yeni bir uzatma olmazsa OHAL 19 Nisan'a kadar sürecek.

OHAL süresince 15 KHK (kanun hükmünde kararname) yayınlandı.

KHK'lar ile 2809 kurum kapatıldı. Bunlardan 255'i yeniden açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 10 Ocak'ta CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada kamudan 97 bin 679 kişi ihraç edildiğini açıklamıştı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar, çalıştığı üniversite yine KHK ile kapatıldığı için açıkta kalanlar ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yer alan araştırma görevlilerinin kadro garantisinin kaldırılmasıyla 20 bin 417 akademisyen ya kadro hakkını kaybetti, ya ihraç edildi ya da işsiz kaldı.

OHAL süresince 57 belediyeye kayyum atandı. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 11 milletvekili ise halen tutuklu.

OHAL'in ilan edilmesinden bu yana sivil kayıpların yaşandığı bombalı ve silahlı saldırılarda 224 kişi yaşamını yitirdi.

Bu yılın başından beri Reina gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39, İzmir Bayraklı'da bulunan adliyeye düzenlenen saldırıda ise iki kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve "FETÖ" (Fethullah Gülen Terör Örgütü) olarak nitelenirdiği Gülen Cemaati'nin özel sektör ile ilişkilendirilen ayağına çok sayıda operasyon düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kasım ayı başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında, "FETÖ" bağlantıları nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönetilmek üzere devredilen şirket sayısını 527 olarak açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "FETÖ soruşturması" kapsamında yaklaşık 12 milyar liralık mal varlığının Hazine'ye devredildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da Ekim ayında Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "FETÖ kasasından 472 milyon lira çıktığını, FETÖ'nün piyasaya 400 milyon lira borcu olduğunu, 87 milyon liralık çek, senede el konulduğunu" belirtti.