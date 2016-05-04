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Kültür-Sanat

Yedikule bostanlarında marul şenliği

Etkinlikte artık yetiştirilmediği düşünülen yağlı Yedikule marulu tanıtılacak

04 Mayıs 2016 23:01

Marul Bayramı, bu sene artık üretilmediği düşünülen Yedikule marulunun bulunmasının sevinciyle kutlanılacak. Slow Food Türkiye / Fikir Sahibi Damaklar tarafından düzenlenen etkinlikte Gümüşdere’deki bostancılar tarafından yetiştirilen Yedikule marulu ile tanıtılacak. 

5harfliler’in haberine göre program şöyle:

6 Mayıs 2016, Cuma

Salt Galata 17.00 – 19.00 panel: İstanbul’da Bostanlar ve Bahar Şenlikleri

Necdet Sakaoğlu, Hayri Fehmi Yılmaz, Turgay Tuna ve Faruk Pekin

7 Mayıs 2016, Cumartesi 

11.00-13.00 Suriçi Bostanları’na vefa etkinliği:

2013 yılında üzerine moloz dökülen bostanda çevre temizliği

Yedikule Bostanları Ahmet Öztürk Bostanı girişinde buluşulacaktır.

Bu etkinlik Kültür Karıncaları öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe katılım için  212 347 2425’den Halil Özdemir ile irtibata geçilmesi rica ediliyor. 

 

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