Yedikleriniz gelecekteki çocuğunuzun sağlığını etkiliyor

T24- Erkeklerin yedikleri, içtikleri sadece kendi sağlıklarını değil, gelecekteki çocuklarının hastalıklara ne kadar yatkın olacağını da belirliyor

Sevdiğiniz adam fast food'la ve sağlıksız yiyeceklerle besleniyorsa, onun bu 'çöp' yeme alışkanlığı sadece kendi sağlığını değil, sizin gelecekteki çocuğunuzun sağlığını da etkiliyor. Amerikan Kanser Araştırma Derneği, erkeğin beslenme şeklinin sadece sperminin sayısını ve çocuk yapma kapasitesini değil; aynı zamanda yaptığı çocuğun kanser, şeker gibi pek çok hastalığa yatkınlığını etkilediğini de ortaya çıkarmış.

Sperm hemen düzeliyor



www.naturelnews.com adresli internet sitesinde yer verilen araştırmaya göre 'çöp gıdalar' spermin genetik yapısını bozuyor. Derneğin fareler üzerinde yaptığı deney, babası sağlıksız beslenen çocukların, kendileri sağlıklı beslenseler de hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya koymuş. Bu da gösteriyor ki artık kadınlar, kendilerine eş seçerken; sadece onun görünümüne, işine bakmayacak, yedikleriyle de ilgilenecek! Potansiyel eşinin cebinde hamburger, cips ve koladan oluşan bir yemek fişi gören kadın, haklı olarak "Hemen pantolonunu giy, karşımdan kaybol ve altı ay sağlıklı beslenmeden de gelme" diyebilecek. Düzgün beslendiği sürece altı ay sonra o erkeği kabul etmesinde ise bir sorun yok. Çünkü erkeklerde sperm birkaç gün içerisinde yeniden üretilebiliyor. Dolayısıyla bir erkek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıktan üç-altı ay sonra sperm kalitesini de büyük ölçüde artırabiliyor.

Anasına bak kızını al!



Kadınlarda ise durum biraz daha karışık. Çünkü yumurtaları henüz ana karnında fetus iken gelişir, bunları ömür boyu kullanır. Bu yüzden de kadın yumurtalarının genetik kalitesi, daha çok annelerinin beslenme tarzı ile ilişkilidir. Yani atalarımız 'Anasına bak kızını al' diye boşuna söylememiş. Nasıl kadının potansiyel eşinin yediklerini gözlemlemesi gerekiyorsa, erkeğin de müstakbel kayınvalidesinin beslenme alışkanlıklarını izlemesinde fayda var.