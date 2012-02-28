'Yediğimiz dayağa rağmen üçünden değerliyiz'

T24 - Fenerbahçe Asbaşkanı Koç, kulübün nakit akışıyla diğer rakiplere göre çok önde olduğunu belirterek, "3 Temmuz'dan beri yediğmiz dayağa rağmen piyasa değerimiz üç büyüğün toplamından fazla" dedi.

TFF Başkanlığı'na Yıldırım Demirören'in seçilmesini değerlendiren Koç şunları söyledi: "Demirören'in çok büyük katkılar yapabileceğine inanıyorum. Futbol ayrıştırma unsuru oldu. 3 Temmuz'dan sonra bu sıkıntılar daha da derinleşti. Buradaki olumlu havayı sağlamak en başta TFF'nin gücüyle olabilecek bir olay. Hepimiz önce vatan dersek, aynı gemide olduğumuzu varsayarsak, birçok problemi de aşabiliriz. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Olacağını da tahmin ediyorum.

TFF önerileriyle ilgili bilgimiz yok. İnsanlar bir şeyler ortaya atıyor. Başka insanlar inanıyorlar ve zincirleme olarak olmayan bir olay gündeme gelebiliyor. Fenerbahçe 3 Temmuz'dan beri acı çekiyor. Bu sürece ve Fenerbahçe'ye yaşatılanlara objektif gözle bakanların da canı yanıyor. Tüm taraftarlarımıza dün, bugün ve yarın yapacakları fedakarlık için teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duruş ve bağlılık gösterdiler. Onlar olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik.

Hem UEFA, hem TFF haklı değil

CAS davası sürecinde bizi en çok taraftarlar destekledi. Haksız yere men edildik. Hakkımızı aramak üzere CAS'a gittik. Aradan bir müddet geçti. Savunmalar bize geldi. Resmi evrakta gördük ki, futbolu korumaktan sorumlu olan federasyon gazetelerde çıkan haberler ve ortamdan dolayı UEFA Türk savcısına geldi. Federasyondan beklentimiz Cornu'ya senin muhatabın benim demeliydi. CAS savunmasında görüldü ki, hem UEFA hem TFF kafa kafaya verip karar almışlar. UEFA bunu yaparken de kendini hukuki açıdan korumaya alacak eylem ve söylemlerde bulunmuş. Buna uyanması gerekirdi oradaki yetkililerin. 45 milyon Euro'luk bir talebimiz var. Arıboğan ve Helvacı'yı da çağrıldılar. Hiçbir mecburiyetleri yok gitmek için. Ama ben olsaydım bunu fırsat bilip Cornu'yla yüz yüze gelirdim. Ya UEFA haklı, ya TFF haklı. İkisi birden haklı değil. Federasyon değişikliği yeni bir sayfa açmak için önemli oldu. Bu davada bu kişiler UEFA'yı topa soktu. TFF'deki arkadaşlar Fenerbahçe'nin haklı olduğunu ispatlamak zorundalar. Fenerbahçe'nin çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız."

'Tahvili alıp hibe edeceğim' diyen var'

Ali Koç, 100 milyon liralık tahvil ihracıyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak durumundayız. Fenerbahçe yarattığı nakit akışıyla diğer rakiplere göre çok önde. 3 Temmuz'dan beri yediğmiz dayağa rağmen piyasa değerimiz üçünün toplamından fazla. Her yerde şampiyon olalım, en iyi oyuncuları getirelim dediğiniz zaman bunlar çok ciddi yatırımlardır. Bizim amacımız, 2011-2012'de bir hisse satışıydı. En az hissesi borsada olan kulübüz. Bizim hala yüzde 34 arz hakkımız var. Bunu da 60-70'li bantta düşünüyorduk, 3 Temmuz olmasaydı. 3 Temmuz oldu, hissemiz ciddi anlamda düşünce biz halka arzın iyi zaman olmadığını düşünüyoruz. O yüzden tahvil ihracı gündeme geldi. Biz kısa vadeli borçlanmaktansa, iki senelik tahvile çıkalım. Fenerbahçe tahvilinin yüzde 20 civarı bir getirisi olacak. Tahvile herkesin ulaşabilmesi için 100 TL'den satış olacak. Yüzlerce, binlerce kişiden 10 lira, 20 lira paralar yollandı. Taraftarın hesap açın da destek olun diyeceği araç tahvildir. Çok çılgın taraftarlar var, tahvili alacağım vadesi gelince de hibe edeceğim diyenler var. Fenerbahçe 105 yıllık bir kulüp, yüzde 34'lük daha satacağı hissesi var. Biraz daha düşse bile bunu ödeyebilecek imkanları var. Yayın giderleri yüzde 30 ila 50 arasında. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'ye hücum eden bir mantalite var. Bazı gazeteler kinayeli bir şekilde ele almışlar. Davamıza sahip çıktık."

'Sporcular da fedakarlık yapmalı'

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki tüm kulüplerin şu an ciddi finansman sıkıntısı var. Fenerbahçeli sporculara sesleniyorum. Sizler de fedakarlık yapmalısınız. Nakit akışları kolay kolay bulunmuyor. Daha verimli yatırımlar yapılabilir. Önümüzde Barcelona ve Real Madrid modeli var. Real Madrid'in çok ciddi borçları vardı gayrimenkulleri satarak borçları kapattı. Uzun vadede düşünürsek bugünkü rakamların ileriye dönük düşmesi gerekecek. Bugünkü rakamlar sürdürülebilir değil."

'Bize gemiyi terk etmek yakışmaz'

"İki sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Koç, "Bu konudaki görüşlerimi daha önce de söyledim. Benim ailemin bir tane sözü var. Bize gemiyi terk etmek yakışmaz. Ondan sonra da bize bu konuyla gelme dediler. Nihat Bey'in liderliğinde gördüm ki, en iyisini yapmak için azami mücadele verdik. Bütün gizlilik ihlal ediliyor. TFF seni resmen haksız yere cezalandırman için pozisyon alıyor. Bütün bunlar içinde siz kulübü yönetmeye çalışıyorsunuz. Fenerbahçe'ye gözü dönmüş bir şekilde saldıran insanlara söylüyorum. İşin bir de insani boyutu var. 7 aydır UEFA tehdidinden bahsedildi. Bir tane örnek gösterilmedi. Örneğini gösterin dedik. Resmi yazı halen gelmedi. Yeni sayfa açmamız lazım" dedi.