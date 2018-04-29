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Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesindeki yediemin otoparkından 6 motosiklet çalan 6 şüpheli, işyeri sahibinin takibi sonucu suçüstü yakalandı

29 Nisan 2018 13:00

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesindeki yediemin otoparkından 6 motosiklet çalan 6 şüpheli, işyeri sahibinin takibi sonucu suçüstü yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi\'nde meydana geldi. Abidder Sarıbudak\'a ait işyerine 18 Nisan günü gelen yüzleri maskeli şüpheliler, 2 motosikleti çalıp, kaçtı. 10 gün sonra aynı işyerine tekrar gelen şüpheliler bu sefer 4 motosikleti alarak, ortadan kayboldu.
Dün akşam saatlerinde işyerine giden Sarıbudak, güvenlik kameralarını incelediği sırada şüpheli kişilerin işyerini gözlediği fark etti. İşyerinde beklemeye başlayan Sarıbudak, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kaçmaya başlayan 6 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet K., Hüseyin Ç., Doğan Kadir S., Yavuz D., Ahmet Ş.ve Seçkin A.\'nın suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, 2 motosikleti bulurken kayıp 4 motosikleti bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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