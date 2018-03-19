T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yediemin otoparkında çürüyorlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edildi

19 Mart 2018 13:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç ve motosiklet yediemin otoparklarında kaderine terk edildi.
Yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100\'ü lüks olmak üzere 1000\'den fazla araç bulunduğunu söyledi. 2009 yılından bu yana otopark işletmeciliği yaptığını belirten Pamuk, \"Değeri 300 bin lira olan otomobil bile var. Buraya genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor. Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince birçoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım\" dedi. Otomobillerin yanı sıra 1000\'e yakın motosikletin de yediemin otoparklarında olduğun anlatan Pamuk, \"Motosikletlerde aynı kaderi paylaşıyor. Bazen geçmiş yıllarda gelen bir motosikleti sahibine teslim etmek için burada 1 gün aradığımız oluyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAYedieminHasan Basri PamukPamukBurayaAraçlarınMilliOtomobillerinBazenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24