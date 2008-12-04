Yediemin deposunda bir Porsche

İzmir'deki bir yediemin deposuna, 270 bin YTL değerindeki 2007 model Porsche Carrera S de icralık olduğu gerekçesiyle getirildi.



Pınarbaşı'ndaki bir yediemin deposunun yetkilileri yaptığı açıklamada, iki yıl önce 200 olan depodaki araç sayısının 700'e ulaştığını belirtti.



Son altı aydır depoya her gün icrayla el konulan yeni arabaların getirildiğini belirten yetkililer, 2007 model Porsche Carrera S'in de 20 gün önce depodaki yerini aldığını söyledi.



Son dönemde gelen kendilerine getirilen araç sayısının artmasını ''ekonomik krize'' bağlayan yetkililer, depoya getirilen araçların yüzde 60'ının şirket, yüzde 40'ının kişilere ait araçlar olduğunu ifade etti.



Değeri 270 bin TL olan aracın, avukat ve alacaklısı arasında yapılan anlaşma gereği sahibi tarafından depoya bırakıldığını ifade eden yetkililer, aracın depodaki tüm araçlar gibi açık artırma usulü satışa sunulacağını açıkladı.



Açık artırma 162 bin YTL’den başlayacak



Açık artırmanın iki ay sonra düzenleneceğini, düzenlenmeden önce artırma hakkında gazetelerde ilanlar yayınlanacağını kaydeden yetkililer, artırmanın araç değerinin yüzde 60'ı olan 162 bin TL'den başlayacağını söyledi.



İlk artırmada aracın satılmaması durumunda beş gün sonra ikinci bir açık artırma daha düzenleneceğini ifade eden yetkililer, ikinci artırmanın da araç değerinin yüzde 40'ı olan 108 bin TL'den başlayacağını kaydetti.



Yetkililer, depoda düzenlenecek açık artırmaya katılmak isteyenlerin de araç bedelinin yüzde 20'si olan 54 bin TL'yi teminat olarak bırakacağını, arabayı artırmada kazanamayanların teminatlarını geri alacağını dile getirdi.



Depoda 1970 modelden 2008 modele kadar birçok marka ve model aracın bulunduğunu ifade eden yetkililer, açık artırma öncesi kişilerin depoya girip araçları incelemesinin mümkün olmadığını söyledi.

