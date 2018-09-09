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Yediemin deposu sahibi, 'nitelikli dolandırıcılık'tan tutuklandı

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, yediemin deposu sahibi M

09 Eylül 2018 21:13

KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da, yediemin deposu sahibi M.A., \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu yediemin deposu sahibi M.A.\'yı teknik takibe aldı. M.A., iddiaya göre, icralık lüks araçları belirleyerek, sahipleriyle anlaştıktan sonra bazı parçaları söküp, aracı iskelet haliyle kendisine ait otoparka çektirilmesini sağladı. M.A., icrayla yapılacak satışlara da kendi yakınlarının girmesini sağlayarak, aracı satın aldıktan sonra parçaları yeniden birleştirip, piyasa değerine sattı. İcralık olan kişilerden icra takibinin yavaşlatılması karşılığında para aldığı ve iş yaptırdığı da öne sürülen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A., sorgusunun ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi. M.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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