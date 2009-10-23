'Yedi Kocalı Hürmüz' biraz absürd komedi

Nurgül 7 kocasıyla uçtu

Hakkı Devrim ve Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Günlerin Getirdiği' programının konuğu olan Nurgül Yeşilçay, son oynadığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' filmini anlattı.Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı filmde dans eden, şarkı söyleyen Nurgül Yeşilçay, daha önce Ayten Gökçer'in oynadığı TRT için çekilen ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği versiyonlarını da izlediğini belirterek "Daha stilize, daha genç, daha dinamik, daha eğlenceli, çok komik. Bence başından sonuna kadar keyifle, eğlenceli ve hep gülerek, kahkaha atarak izlenecek" diye konuştu.Filmin oyuncu kadrosunun da çok iyi olduğuna vurgu yapan Yeşilçay, Sadık Şendil'in senaryolaştırdığı film için "Biz çok eğlendik. Biraz absürd komedi. Oyunculuklar da çok farklı. Çok dışa dönük, göstermeci ve epik oynanıyor. Herşey daha büyük oynanıyor" diyerek dekorların da çok stilize olmasına değindi.Herşeyin çok absürd olduğunu ve bu nedenle de 'tuhaf' bir film olduğunu belirten Yeşilçay, filmi çok beğendiğini söyledi ve 20 Kasım'da vizyona gireceğini ve 16 Kasım'da da galasının yapılacağını ifade etti.Nurgül Yeşilçay, Gülse Birsel, Haluk Bilginer, Sarp Apak ve Öner Erkan gibi isimlerin yer aldığı filmin afişi için oyuncular Vertigo ekibi tarafından 5.Boyut Stüdyoları’ndaki düzenek yardımıyla uçuruldu.Ender Akay ve Sunay Özgür’ün film için hazırladığı albümde Ajda Pekkan şarkı söylüyor.