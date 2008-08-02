Yedeklerden gol sesi çıkmadı

Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Fortis Tükiye Kupası'na kayıpla başladı. C Grubu ilk maçında Gaziantepspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, yedekler oluşan bir kadroyla çıktıkları maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.





Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, Fenerbahçe 29. dakikada İlhan ile yakaladığı net gol pozisyonunu değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.





Temposuz mücadele ikinci yarıda da devam ederken, bu yarının en tehlikeli atağında ise Gaziantepspor 76. dakikada Metin'le net bir pozisyonu harcadı. Gaziantepspor'da 88. dakikada Zurita ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalırken, Fenerbahçeli Vederson'un 90. dakikadaki şutunda top üst direkten dönünce maç başladığı gibi golsüz sona erdi.





Bu sonuçla iki takım da Fortis Tükiye Kupası'nda 1'er puanla başlamış oldu.

FENERBAHÇE: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Barış Şimşek xx, Asım Yusuf Öz xx, Mustafa Sönmez xx

Fenerbahçe: Volkan Babacan xx, Gökhan xx, Can xx, Yasin xx, Uğur x, Kazım xx, Appiah xx (Dk. 64 Gürhan x)(Dk. 81 Vederson x), Selçuk xx, Kemal xx, Ali x (Dk. 82 Deivid x), İlhan x

Gaziantepspor: Ömer xx, Barış xx, Mehmet Çoğum xx, Tchani xx, Ergün xx (Dk. 64 Metin x), Murat xx (Dk. 72 Volkan x), Özgür xx, Zurita xx, Ekrem xx, Erdal x (Dk. 81 Uğur x), De Nigris x

Kırmızı Kart: Dk. 88 Zurita (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk. 47 De Nigris, (Gaziantepspor), Dk. 53 Selçuk (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Zurita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

29. dakikada Kemal'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan İlhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Kemal'in sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Selçuk'un vurdu, top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada soldan çalımlarla ceza alanına giren Metin'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada Uğur'un orta sahadan uzun pasında, savunmanın arkasında ceza alanı içinde kaleci Ömer ile karşı karşıya kalan İlhan topa iyi vuramayınca, önemli bir gol pozisyonunu değerlendirememiş oldu.

90. dakikada Vederson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, top önce üst direğe sonra yere çarparak dışarı çıktı. Bu pozisyonda Vederson, topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek hakeme itirazda bulundu, ancak hakem 'devam' kararı verdi. Uzatma dakikalarında Gökhan'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top yandan auta gitti ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.