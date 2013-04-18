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Yaşam

Yedek subaylık sınavı kaldırılıyor

Sınav döneminde rapor alarak askerliğin ertelenmesi de mümkün olmayacak

18 Nisan 2013 13:39

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üniversite mezunlarının girdiği yedek subaylık sınavının mayıs ayı itibari ile kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca, yedek subaylarda celp süresi de üç aydan dört aya çıkarılıyor. Sınav döneminde rapor alarak askerliğin ertelenmesi de mümkün olmayacak.

Genelkurmay Başkanlığı’nın olumlu görüş bildirmesi üzerine  Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB) 2012 yılında belirlenen yedek subaylığa ilişkin düzenleme, 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. MSB Asker Alma Daire Başkanlığı’nca (ASAL) bir süre önce yapılan duyuruda, celp sürelerine ilişkin değişiklik ilan edilmişti. Daha önce Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri olmak üzere üç celpte yedek subay adayları askere alınıyordu. Bundan böyle celp dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönem olarak uygulanacak. 

Ağustos 2013 celp döneminden itibaren kısa dönem askerlik veya yedek subay olarak askerlik yapacak olanlar için test mülakat sınavlarına son verilecek. Seçme ve sınıflandırma işlemlerini ASAL yapacak.

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