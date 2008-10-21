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Bilim / Teknoloji

Yedek organlar "yazıcı" metoduyla üretilecek

Japon bir bilim insanı mürekkepli yazıcıların püskürtme metodunu yapay organ üretiminde kullanıyor.

21 Ekim 2008 03:00

Bir Japon bilim insanı, insan organı üretebilmek amacıyla mürekkep püskürtmeli yazıcı kullanıyor. Toyama üniversitesinden Makoto Nakamura, organ bağışı yetersizliğinin ölümlere yol açtığını görünce buna çare bulmak istedi ve günün birinde beyninde bir ışık yandı: İnsan hücrelerini mürekkepli yazıcı gibi püskürterek organ oluşturacaktı...

Yazıcının püskürttüğü mürekkep damlacıklarının, insan hücreleriyle aşağı yukarı aynı boyutlarda olduğunu fark eden Nakamura, milyonlarca damlacığın bir araya gelerek fotoğrafı ortaya çıkarmasının az karmaşık bir şey olmadığını gördü. Bu yöntemi, insan organı üretmek için kullanabileceğini düşünen araştırmacı, önce bir organın üç boyutlu kesitini çıkaran ve hücre dizilimini gösteren program üzerinde çalıştı. Uzun çalışmalar sonunda Epson firmasının yetkililerini ikna etmeyi başaran araştırmacı, oradan aldığı teknik destekle hücreleri belli bir modele göre mürekkep gibi kat kat püskürtebilen yazıcı geliştirdi.

AFP muhabirinin görüştüğü 49 yaşındaki Nakamura, bu işin minicik hücrelerle gökdelen dikmek gibi bir şey olduğunu belirterek, "Ama sonunda kalp yapmak istiyorum" dedi.
Böyle bir başarıya ulaşabilmek için 20 yıl geçebileceğinin farkında olduğunu belirten Nakamura, bu "gözüpek" girişiminin, yeni kalp bekleyen nice hasta için laboratuvarda "iyi kalpler" üretilmesinin yolunu açabileceğini düşünüyor.

Nakamura ve ekibi, "biyolojik baskı cihazını" üç yılda geliştirebildi. "Hücre yazıcısı", püskürtme işlemini milimetrenin binde biri hassasiyetle yapıyor, dakikada birbuçuk cm boyunda hücre dizini oluşturabiliyor. Püskürtme işlemi sırasında hücreler canlılığını muhafaza ediyor.
Çocuk doktoruyken 36 yaşında kendini organ üretme fikrine kaptıran ve 13 yıldır bu konuda kafa yoran Nakamura, "İleride bu uygulama nerelere varır, bilmem, ama bu teknoloji kök hücreleri yerli yerine oturtabilmek için şart olacak" dedi.

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